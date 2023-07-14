Оскорблял россиян, обращался к Путину: Усик хочет стать президентом Украины Боксер заявил, что планирует избираться на пост главы государства после завершения спортивной карьеры

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик заявил о планах баллотироваться в президенты Украины. Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжелом весе планирует возглавить страну после завершения спортивной карьеры. Что Усик говорил об отношении к России и как на его заявление отреагировали другие спортсмены — в материале NEWS.ru.

Когда Александр Усик будет баллотироваться в президенты

Александр Усик дал интервью британскому журналисту, автору YouTube-канла Seconds out. Он спросил, что будет делать боксер, если бой с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжах не состоится.

«Я спущусь обратно в первый тяжелый вес, снова стану абсолютным чемпионом мира, а потом буду баллотироваться в президенты Украины», — заявил Усик.

Журналист также спросил чемпиона мира, нужно ли Зеленскому волноваться по этому поводу. «Зеленский спокоен, потому что у него есть сила», — ответил боксер.

Как отреагировали на слова Усика на Украине

Украинские политики пока не давали никаких комментариев по поводу слов Усика. Зато пользователи социальных сетей активно обсуждают планы боксера. Большинство из них не хотели бы видеть его на посту президента. В Instagram (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) пользователи пишут: «Да за что?»; «Не нужно, спасибо»; «Достаточно уже экспериментов с президентами», «У нас все рвутся к власти, кроме политологов с соответствующим образованием»; «Сашка слишком поверил в себя».

Есть и комментарии людей, которые поддерживают инициативу Усика, но их не так много.

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Александр Усик

Что говорят в России о планах Усика стать президентом

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов в разговоре с NEWS.ru отрицательно отнесся к планам украинского боксера.

«Сразу на ум приходит такая пословица: „Хрен на хрен менять — только время терять“. У человека нет опыта административной работы. Это большая ошибка, пока он поменяет команду, научится управлять процессами и так далее... Страна будет проседать, что она и так делает в связи со своей неправильно выбранной политикой. Будет еще хуже», — сказал Саитов.

Он добавил, что президентом страны должен быть человек с определенным опытом работы, нужным багажом знаний и сильной командой. По его мнению, Усик не зарекомендовал себя как человек, который может добиваться успехов на административных постах.

Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Папин, работавший в тренировочном лагере Усика и знавший его лично, высказал NEWS.ru другую точку зрения.

«Будем надеяться, что Усик станет президентом. Он же ранее не раз говорил, что мы один народ — славяне. Может, наладятся отношения между Россией и Украиной. Хотелось бы в это верить. Посмотрим. Думаю, многие украинцы, наверное, его поддержат в этом начинании», — поделился мнением Папин.

Что говорил Усик о России и Украине

Александр Усик — уроженец Симферополя. До 2022 года многие называли его боксером с умеренно пророссийскими взглядами.

Ранее, в апреле 2016 года Усик сказал, что не разделяет русский и украинский народы. «В Крыму за меня болеют, по всей России у меня очень много поклонников. В принципе, я не разделяю наши народы, ибо мы славяне. Давайте так и будем говорить — славяне. Никаких препятствий нет, препятствия есть только у кого-то в голове», — говорил Александр.

Ему неоднократно задавали вопрос о том, какой стране принадлежит Крым. В 2017 году Александр ответил, что «Крым — это Крым», в 2018-м: «Крым — божий». Когда журналисты задали ему этот вопрос в третий раз, Усик разозлился.

«Я не попугай, чтобы повторять по сто раз: что, где, когда? Вот вы можете поехать туда без границ, проехать, как обычно? Или полететь на самолете? Скажите: ваша цель — спровоцировать меня говорить такие глупости? Чтобы потом люди с не совсем нормальным мышлением говорили: „Ах ты, пес, предатель!“ Кого из вас я предал, что вы мне такие вопросы собачьи задаете?» — возмутился он.

Фото: K-G Z Fougstedt/Global Look Press Александр Усик

В 2018-м Усик прилетал в Лондон поддержать российского спортсмена Александра Поветкина, у которого был бой с Энтони Джошуа. В 2020 году боксер снялся в фильме «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!». После участия в картине фамилия Усика попала в базу сайта «Миротворец».

«Если я дружу с человеком из Москвы, Челябинска, Лондона, Львова — для меня это все друзья и люди. Я общаюсь с человеком, мне не важно, какой он национальности и в каком он городе живет. Если взять руку каждого из них и порезать один из пальцев, то им будет больно так же, как и мне. И потечет красная кровь — так же, как и у всех», — рассуждал Усик в фильме.

26 февраля 2022 года, через два дня после начала СВО на Украине, Александр записал видеообращение. В нем он призвал президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров с его украинским коллегой.

«Я хочу обратиться к российскому народу. Если мы считаем друг друга братьями, православными — не отпускайте своих военных, своих детей в нашу страну, не воюйте с нами. Еще хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Вы можете остановить это, не ставьте нам никаких условий, просто сядьте за стол переговоров, просто поговорите. Все должно остановиться», — сказал Усик.

В дальнейшем Усик стал более резким в высказываниях по отношению к России. В январе этого года на своей странице в соцсетях он назвал россиян «свинособаками».

В 2022-м боксер вступил в территориальную оборону Киева и рассказал, в каких случаях он готов воспользоваться оружием. «Если меня попробуют убить, у меня не останется выбора. Может быть, это прозвучит сентиментально, но душа моя принадлежит Господу, а мое тело и моя честь принадлежат моей стране, моей семье. Так что нет совершенно никакого страха. Есть только недоумение. Как это может быть в XXI веке?» — отметил Усик.

В разговоре с одним из британских журналистов с YouTube-канала The Overlap чемпион мира рассказал, как он поддерживает военнослужащих, которые заняты в боевых действиях на Украине. «Я много общаюсь с ребятами, которые сейчас на „передке“ воюют. Я записываю слова поддержки им. Они передают мне какие-то подарки, также записывают видео. Несмотря на то что они находятся в эпицентре страшного боя, они шутят, они присылают мне какие-то забавные видео, что они исполняют, ржут. Они так себя отвлекают», — поделился Усик.

Фото: Russell Hart/Global Look Press

Чем известен Александр Усик

Усик — олимпийский чемпион Лондона-2012. Он считается первым абсолютным чемпионом мира в весе до 90 кг со времен Эвандера Холифилда (1988): Александр получил все титулы за 15 боев, а Холифилд — за 18.

В 2019 году Усик перешел в категорию тяжелого веса и уже в третьем бою стал чемпионом мира. Победив Энтони Джошуа, он завоевал три главных пояса в супертяжах и для звания абсолютного чемпиона ему осталось побить Тайсона Фьюри, который удерживает титул по версии WBC.

За последние полтора года Усик провел один бой — с Энтони Джошуа в августе 2022-го. Он победил британца и защитил титулы чемпиона в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF. 26 августа Усик проведет бой с британским боксером Даниэлем Дюбуа.

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