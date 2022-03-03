«Не хочу никого убивать, но...»: Усик заявил, что не боится боестолкновения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов сообщил, что запланированные на 26 марта бои российских боксёров перенесены. Встреча Евгения Тищенко и Рияда Мерхи, а также поединок Магомеда Курбанова и Патрика Тейшеры получат новые даты, сообщает пресс-службе организации.

Тищенко должен был провести бой за титул WBA Regular, а на кону поединка Курбанова стоял пояс WBO International. Турнир, который мы планировали на 26 марта в Екатеринбурге, будет перенесён. И...