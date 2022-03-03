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«Не хочу никого убивать, но...»: Усик заявил, что не боится боестолкновения

17:18, 02 марта 2022
«Не хочу никого убивать, но...»: Усик заявил, что не боится боестолкновения Александр Усик Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO Александр Усик рассказал, что готов применять оружие при боестолкновении. Спортсмен отметил, что не испытывает никакого страха в сложившейся ситуации, сообщает CNN.

Если кто-то захочет лишить меня жизни или жизни моих близких, мне придется это сделать. Но я не хочу этого. Я не хочу стрелять, я не хочу никого убивать. Если меня попробуют убить, у меня не останется выбора. Может быть, это прозвучит сентиментально, но душа моя принадлежит Господу, а моё тело и моя честь принадлежат моей стране, моей семье. Так что нет совершенно никакого страха. Есть только недоумение. Как это может быть в XXI веке?сказал Усик.

Боксёр отметил, что опасаться стоит не только сил вторжения, но и мародёров.

Ранее стало известно, что Усик и бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко присоединились к батальонам территориальной обороны Украины. Боксёры будут охранять мирных граждан от диверсантов и мародёров.

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