«Усик, ты следующий!»: Фьюри победил Чисору и бросил вызов украинцу Тайсон Фьюри победил Дерека Чисору и бросил вызов Александру Усику

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тайсон Фьюри

Британский боксер-тяжеловес, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри выиграл у соотечественника Дерека Чисоры. После боя Фьюри бросил вызов украинскому чемпиону Александру Усику.

Бой Фьюри — Чисора прошел в Лондоне, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Поединок завершился техническим нокаутом в 10-м раунде. Это уже третья победа Фьюри над Чисорой: в июле 2011 года Тайсон нанес Дереку первое поражение в карьере, а спустя три года, в ноябре 2014-го, победил также техническим нокаутом в десятом раунде.

После боя к рингу подошел Александр Усик, они встретились с Фьюри лицом к лицу, после чего британец взял микрофон.

Ты победил бодибилдера Джошуа, но я — не бодибилдер, я тебя уничтожу. Усик, мусор, ты следующий!, — прокричал он.

Если бой Фьюри и Усика состоится, то станет первым поединком в тяжелом весе за титул абсолютного чемпиона мира с 2000 года, когда Леннокс Льюис владел всеми основными поясами. Сейчас у Фьюри — WBC, а у Усика — WBA, WBO и IBF.

Тайсон Фьюри выиграл 33 боя (24 — нокаутом), один свел вничью и ни разу не проиграл. В активе Усика 20 побед в 20 боях (13 — нокаутом).

2 сентября сообщалось, что Усик стал боксером месяца по версии WBA.