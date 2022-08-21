Усик отправил Джошуа в прошлое. Получится ли победить Фьюри? Украинский боксер одержал блестящую победу, но теперь на его пути более грозный соперник

Фото: ALI HAMED KHAMAJ/ТАСС

Украинский боксер Александр Усик

В Джидде (Саудовская Аравия) прошёл крупнейший бой тяжеловесов этого года. Украинец Александр Усик отстоял звание чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO, победив британца Энтони Джошуа. NEWS.ru анализирует произошедшее и оценивает перспективы спортсменов.

Джошуа стал лучше?

Накануне поединка специалисты чётко понимали, какой бокс покажет Александр Усик, но готовность Энтони Джошуа оставалась загадкой для всех. Сильные стороны украинца – высокая скорость рук и ног, а также бойцовский интеллект и моментальная реакция. Но чем собирается брать британец? Никто не мог дать чёткого ответа, хотя многие настаивали на варианте с рубкой.

Драки не получилось. Уроженец Крыма опять был лучше и точнее, но англичанин на этот раз не был разгромлен. Более того, он остановился в шаге от ничейного результата, проиграв близким раздельным решением судей. Джошуа качественно работал блоком, заставив Усика ещё больше перемещаться и работать вхолостую.

Это дало эффект в восьмом-девятом раундах, которые британец забрал. Могло показаться, что в поединке наступил перелом. Но сделав рывок к победе, Энтони сжёг весь бензин и Александр забрал чемпионские раунды. С ними и поединок.

Кардинально Джошуа не изменился. Ему нужно было более агрессивно работать с первой половины, но в его исполнении было много позиционного бокса. Особенно в первой половине, во второй – было лучше. Не вижу смысла в трилогии, потому что будет то же самое, хотя нынешняя встреча получилась более конкурентной, чем в прошлом году, – сказал бывший тренер сборной России Эдуард Кравцов.

Усик стал хуже?

Не только глубокая защита, но и удары по корпусу позволили британцу показать конкурентный бой. Крайне непривычно было наблюдать картинку в седьмом раунде с уставшим украинцем. Пожалуй, в этом плане Джошуа сумел найти нужные ключи, которые помогут будущим соперникам Усика.

Другой проблемой Александра было его поведение перед встречей. Усик использовал весь имеющийся гардероб с национальными украинскими нарядами, распевал песни и в целом выглядел живой рекламой Украины, а не боксёром, которому предстояло серьёзное испытание.

Это не могло не забрать часть сил спортсмена, как и банальная психология. Совсем уж откреститься от проблем родной страны он не мог. Да и не нужно забывать про возраст Усика, ему уже 35 лет. Годы могли напомнить о себе. Пусть и считается, что тяжеловесы раскрываются поздно, конкретно стиль Александра является энергозатратный.

Я разговаривал с коллегами. Не все согласились с результатом боя. Хотя я думаю, что Усик немного, но был лучше. Как раз на пару раундов. Конечно, акцентированных ударов ему не хватало. Отсюда и мнение, что Джошуа был лучше, потому что его удары сильнее. У британца больше пушечная мощь, – сказал Кравцов.

Фото: STR/ТАСС Боксерский поединок между Александром Усиком (Украина) и Энтони Джошуа (Великобритания)

Хватит ли на Фьюри?

В очередной раз приходится рассуждать, а состоится ли бой Усика с Тайсоном Фьюри, и какие шансы в бою за звание абсолютного чемпиона тяжёлого веса будут у украинца.

Но сразу стоит прописать красной строкой, не факт что встреча состоится. «Цыганский король» – человек особого склада характера. Он способен говорить одно, а делать совершенно иное. Сам чёрт уже потерял счёт заявлений Фьюри о завершении карьеры, а за неделю до встречи Усика и Джошуа Тайсон настаивал на том, что ему просто необходим бой с Дереком Чисорой. Причём настолько, что он буквально не может кушать, дышать и жить.

Промежуточный бой Тайсона вполне реален, поэтому вероятность встречи с украинцем в этом году является минимальной. Скорее Фьюри нацелен на весну следующего года. С одной стороны Усику это даже выгодно в условиях тяжёлого реванша с Джошуа, а также надежды на то, что к этому времени ситуация в Украине нормализуется. Но с другой стороны к весне могут определиться обязательные претенденты на регалии Александра, и он будет вынужден договариваться со всеми, что позволит Фьюри диктовать свои условия.

Чтобы не развязывать британцу руки, в интересах Усика встретиться с ним в максимально сжатые сроки Главная проблема в том, что в нынешней форме Александр запросто может стать лёгким кроссвордом для обладателя пояса по версии WBC. Ещё одна рекламная копания с орнаментом украинского флага и лозунгом «Цвета свободы» – непозволительная роскошь против такого соперника.

Чтобы победить Тайсона, нужно забыть про всё, что не связано с боксом. Слишком много козырей припрятано в руках британца. Это внушительный вес, огромный рост, а также длинные рычаги и нестандартная техника. В отличие от Джошуа Фьюри не грозит кислородное голодания из-за невероятной мышечной массы, и Усик не имеет права на усталость во время поединка.

Многое будет от кондиций Фьюри. Если он будет в хорошей форме, у него будет больше шансов на победу. Усик всегда отлично готов и выходит на максимуме. Нужно отдать ему должное. Не думаю, что Александр станет ещё лучше, а у Фьюри бывают поединки, в которых он выглядит не очень хорошо. Поэтому за счёт габаритов и нестандартности у Тайсона больше шансов. К тому же если британец и уступит украинцу в скорости рук, то совсем немного, а габариты… Они совершенно другие, – сказал Кравцов.

Фото: STR/ТАСС Боксерский поединок между Александром Усиком (Украина) и Энтони Джошуа (Великобритания)

Что ждёт тяжёлый вес?

Резюмируя, по спортивному принципу, встреча Усика и Фьюри является самым логичным развитием событий. Формальных препятствий у бойцов нет. Всё упирается в желание действующих лиц. Но даже при идеальных раскладах фаворитом поединка будет «Цыганский король».

А другие? Энтони Джошуа, как и Деонтей Уайлдер потерпел второе поражение подряд. Конечно, фанатам бокса было бы интересно увидеть их очную дуэль, но едва ли кто-то из промоутеров решится добивать своего боксёра. Более вероятен вариант, что спортсмены получат относительно лёгких соперников, чтобы вернуть веру в собственные кулаки. Сейчас Джошуа и Уайлдер на титулы не претендуют.

У других бойцов еще меньше оснований для встречи с кем из чемпионов. Учитывая, что все боксеры из Топ-10 рейтинга Boxrec уже разменяли четвертый десяток лет, не исключено, что в ближайшие пару лет расстановка сил в самом престижном дивизионе бокса кардинально изменится.

На данный момент выделяются четыре спортсмена, которые могут разыграть титулы после ухода с ринга Усика и компании. Это конголезец Мартин Баколе, кубинец Фрэнк Санчес, хорват Филип Хргович и британец Даниэль Дюбуа.

Баколе и Дюбуа уже познали горечь поражений, но они также показали, что умеют делать правильные выводы из своих ошибок. Санчес и Хргович пока набираются опыта и победили по одному значимому сопернику.

К этой компании со всеми шансами на успех могут присоединиться совсем молодые россияне 25-летний Арслан Яллыев и 23-летний Марк Петровский. Но это уже разговор более далёкого будущего, а в ближайший год Усика и Фьюри с повестки дня не сбросит никто.