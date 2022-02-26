Украинский боксёр Усик обратился к российскому народу и Путину

Украиский боксёр, чемпион мира в тяжёлом весе и экс абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик обратился к российскому народу и президенту РФ Владимиру Путину в связи с операцией, которая проходит на территории Украины. Запись спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

Я хочу обратиться к российскому народу. Если мы считаем друг друга братьями, православными — не отпускайте своих военных, своих детей в нашу страну, не воюйте с нами. Ещё хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Вы можете остановить эту войну, не ставьте нам никаких условий, просто сядьте за стол переговоров, просто поговорите. Всё должно остановиться, — сказал Усик.

Он добавил, что украинские дети, мамы и бабушки прячутся в подвалах. Они находятся в своей стране и не могут по-другому, они защищаются.

Ранее в субботу сообщалось, что сборная Польши отказалась играть с Россией в стыковых матчах ЧМ-2022. Причина — спецоперация на Украине, о которой Путин объявил 24 февраля.