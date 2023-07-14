Боксер Усик заявил о намерении стать президентом Украины

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Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик рассказал YouTube-каналу Seconds Out о планах сменить спортивную карьеру на политическую. По его словам, он собирается баллотироваться на пост президента страны.

Я вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться в президенты, — сказал Усик.

Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). На его счету 20 побед в 20 поединках.

Ранее сообщалось, что чемпион Украины по боксу Андрей Приходько был взят в плен российскими военнослужащими в ходе спецоперации. Бывший спортсмен служил в составе националистического подразделения «Кракен». В плен он попал, когда шел в наступление из населенного пункта Часов Яр.

Также известно, что участие в боевых действиях на стороне ВСУ принимают олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк, футболисты Артем Федецкий (бывший защитник сборной Украины, «Днепра», «Шахтера» и других клубов), Александр Алиев и Виталий Мандзюк (оба представляют киевское «Динамо») и ряд других украинских спортсменов.