Почему WADA может отстранить Францию от Олимпиады-2024, перенесут ли ее

Фото: shutterstock.com

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может запретить французским спортсменам выступать на международных соревнованиях, а также перенести Олимпиаду из-за претензий, которые были предъявлены антидопинговому агентству Франции. Почему это произошло?

Чем недовольно Всемирное антидопинговое агентство

Руководство WADA считает, что антидопинговые органы Франции недостаточно пристально и жестко следят за спортсменами и принимают противоречащие Всемирному антидопинговому кодексу и прецедентному праву Спортивного арбитражного суда (CAS) решения. В качестве примера приводились три недавних случая с использованием допинга французскими спортсменами. Имена атлетов не назывались.

«Если тенденция выносить решения, явно несовместимые с кодексом и судебной практикой CAS, сохранится, у юридического отдела WADA не будет другого выбора, кроме как передать этот вопрос на проверку своей внутренней рабочей группы по соблюдению требований и после его рассмотрения принять соответствующие меры», — говорилось в заявлении WADA.

Организация предупреждает, что санкции могут включать в том числе запрет участия французских атлетов в ряде международных турниров, включая Олимпийские игры, а также лишение страны права на проведение спортивных соревнований.

Как отреагировали во Франции на обвинения WADA

Французские ведомство в 2018 году были разделено на два органа. Французское антидопинговое агентство (AFLD) отвечает за контроль и проведение расследований, а также может рекомендовать применение к определенным спортсменам конкретных санкций. За вынесение приговоров отвечает Комиссия по санкциям, которая состоит из 12 человек.

После претензии WADA в AFLD объяснили, что это является всего лишь напоминанием о том, какие санкции могут быть применены к любой антидопинговой организации в мире. В Комиссии по санкциям сочли претензию WADA «настоящим шантажом».

«Мировое агентство угрожает инициировать процедуру, которая может привести к запрету французским спортсменам участвовать в некоторых международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, и к запрету Франции проводить такие соревнования», — заявили в Комиссии по санкциям.

Повлияет ли решение WADA на проведение Олимпиады в Париже

По словам руководителя спортивной практики «Клевер консалт» Анны Анцелиович, разбирательство Всемирного антидопингового агентства никак не скажется на проведении Олимпиады во Франции.

«Идет речь о том, что в ходе получения информации WADA могло отреагировать и сказать, что решения не соответствуют санкциям, предусмотренным антидопинговым кодексом. Это свидетельствует о плохой работе органа, который выносит решение о санкциях. Это является одним из видов замечаний и инициирует процедуру расследования. Если корректирующие меры со стороны WADA реализованы антидопинговым агентством, то расследование закрывается, если нет — то на агентство накладываются санкции», — рассказала она в беседе с ТАСС.

Анцелович подчеркнула, что процедура может быть продолжена в Спортивном арбитражном суде, который в праве принимать решение об отстранении от Олимпийских игр, но все закончится на этапе корректирующих действий.

Читайте также:

Новая книга уехавшего в США Родченкова: о чем она, навредит ли России

Фигуристы США устроили демарш из-за допинг-дела Камилы Валиевой

«Я сильная девочка, но...» Валиева вспомнила Олимпиаду со слезами на глазах