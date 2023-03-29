МОК назвал условия возвращения России в спорт: почему они унизительны Глава МОК Томас Бах хотел угодить всем, но у него не получилось

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

28 марта в Лозанне состоялся Исполком МОК, на котором обсудили вероятность возвращения России и Белоруссии в международный спорт. Более года большинство наших спортсменов находятся под санкциями международных федераций из-за СВО. В январе МОК дал надежду, что рекомендации по отстранению будут сняты, а россияне и белорусы будут допущены к Олимпиаде-2024. Но не тут-то было. Причем новые рекомендации МОК не понравились не только нашим спортсменам и чиновникам, но и остальному миру.

Что предложил Томас Бах

После январских заявлений о возможном возвращении России и Белоруссии в спорт президент МОК столкнулся с критикой. Бах отбивался — настаивал, что политика правительств не должны влиять на возможность выступления спортсменов. Но зеленого света атлетам дано не было. Условия, выдвинутые Томасом Бахом вчера на Исполкоме, выглядят как попытка угодить и нашим и вашим. Их в МОК приняли единогласно.

Фото: shutterstock.com Штаб-квартира МОК

1. Российские и белорусские спортсмены смогут соревноваться только в индивидуальных видах и в нейтральном статусе.

2. Российские и белорусские спортсмены не смогут выступать в командных видах спорта (волейбол, гандбол, водное поло и т.д.) и участвовать в командных соревнованиях (групповые упражнения в гимнастике и т. п.).

3. Спортсмены, поддерживающие боевые действия, а выступавшие против миротворческой миссии МОК, допущены к соревнованиям не будут.

4. Атлеты, связанные с вооруженными силами России или с агентствами по безопасности, не смогут выступать на соревнованиях.

5. Все спортсмены, допущенные к соревнованиям, должны пройти надлежащий контроль (проверку выполнения вышеперечисленных пунктов. — NEWS.ru).

Какие еще условия выдвинул МОК?

МОК также дал разъяснения по нейтральному статусу: форме, флагу и гимну. Атлеты из России, допущенные к соревнованиям, получат аббревиатуру AIN — Individual Neutral Athletes на английском и Athletes Individuels Neutres на французском. Флаг должен быть полностью нейтральным (ранее россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России). Вместо гимна будет исполняться либо полностью нейтральные мелодии, либо гимн турнира и Федерации. Форма должна быть белой или полностью одноцветной, ее перед турнирами будут проверять в Федерациях: никаких ассоциаций со страной, российскими спонсорами или политическими высказываниями.

Фото: Bernd Weißbrod/dpa/Global Look Press Томас Бах

Болельщикам нельзя будет проносить на стадионы и арены флаги России или другую любую национальную символику. Спортсменам запрещено любое взаимодействие или активность с российскими символами во время соревнований или в медиа (посты в соцсетях, интервью и прочее).

Кто и почему пролетит мимо Олимпиады

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

На Олимпиаде в Токио-2020 Россия, выступавшая под флагом ОКР, завоевала 21 медаль в командных соревнованиях, в том числе семь золотых. Сейчас МОК лишает наших гандболистов, баскетболистов, волейболистов и всех членов других сборных команд возможности участвовать на международных турнирах. Кроме того, нашим спортсменам запрещены лыжные, плавательные и биатлонные эстафеты, а также групповые соревнования, такие как многоборье в гимнастике или в фехтовании.

Запрет на выступление «из-за связи с вооруженными силами или агентствами безопасности» так и вовсе касается подавляющего большинства наших спортсменов. Как написал в Telegram-канале Дмитрий Губерниев, «у нас множество спортсменов связаны с армией (ЦСКА, другие подразделения) и иными силовыми структурами (ФСБ, ФСО, Росгвардия) — тут уверенно мимо всего... Увы».

На Играх в Токио спортсменами из общества ЦСКА было завоевано 45 наград (11 золотых, 19 серебряных и 15 бронзовых), из «Динамо» — 29 медалей (10 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых). В зимних видах спорта сотни представителей силовых ведомств: фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк, лыжники Алексей Червоткин и Александр Большунов и другие.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Алексей Червоткин

Некоторые из них, помимо прочего, были замечены на митинге-концерте в поддержку России — в прошлом году в «Лужники» приехали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгений Рылов, Дина и Арина Аверина, Виктория Листунова...

Как отреагировали в Олимпийском комитете России и в Министерстве спорта?

Глава ОКР Станислав Поздняков назвал условия МОК «нарушением прав человека» и «дискриминацией».

«Мы категорически не согласны с проведением дополнительных допинг-тестирований. Что касается команд, то это дискриминация не только по паспорту, но и по виду спорта. Решения исполкома — это фарс, нарушаются принципы МОК и ООН. Мы требуем равных условий для спортсменов всех стран», — заявил Поздняков.

Министр спорта России Олег Матыцин солидарен с коллегой: чиновник призвал «не разрушать и без того хрупкий международный спорт».

«Спортсмены упорно тренируются годами, чтобы соревноваться по справедливым правилам, и в честной борьбе утверждать истинные принципы спорта, объединяя и даря радость и гордость миллионам людей. Это их работа, их жизнь. Антигуманно лишать их этого права», — говорится в сообщении пресс-службы министерства спорта.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Олег Матыцин

Что говорят про новые условия МОК российские спортсмены и тренеры?

Почти все спортсмены и тренеры категорически против новых условий МОК, они называют их «унизительными». Получается, что до Олимпиады-2024 в лучшем случае доедут пара-тройка теннисистов, остальным дорога закрыта. Но допуск к Играм может быть принят в последний момент — Бах отметил, что МОК оставляет за собой право решить этот вопрос в соответствующее время, даже если россияне не пройдут отбор по правилам своей федерации.

«А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК? Я не дам никакой „международной комиссии“ разбирать мои взгляды и убеждения и решать допустить ли меня до Кубка мира. Бегайте сами в таком случае. А я могу лишь повторить то, что говорила целый год: все трудности мы преодолеем. Обязательно и без сомнений», — написала в Telegram-канале лыжница Вероника Степанова.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в интервью NEWS.ru. раскритиковал новые ограничения МОК, назвав их попыткой «усидеть на двух стульях».

«Решили вроде бы разрешить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх, но в тоже самое время рекомендовали невыполнимые условия. Это абсолютно неприемлемые условия для допуска спортсменов», — сказал Бородавко.

Он добавил, что по лыжникам решения еще нет, участие в зимней Олимпиаде 2026 года еще возможно. Многое будет ясно после конгресса Международной федерации лыжного спорта (FIS), который пройдет в конце мая — начале июня в Дубровнике. Надежда всегда есть, но против России очень сильное лобби, считает Бородавко.

Президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный победитель Олимпийских игр Владимир Сальников заявил NEWS.ru, что требования МОК являются несправедливыми и противоречат Олимпийской хартии.

«Ожидание подобного от МОК было, однако все гораздо хуже и глубже. Особенно возмутительна рекомендация с недопуском команд. Рекомендация международным федерациям тоже вопиющая. Все это никаким образом не вяжется с провозглашенной хартией и равными условиями, которых сейчас не видно. Все очень избирательно, и это несправедливо», — сказал Сальников.

Он добавил, что Всероссийская федерация плавания обсудит вопрос о допуске российских пловцов, как только получит ответ от Международной федерации водных видов спорта, будут ли они выполнять требования МОК. С его точки зрения, нынешние требования Международного олимпийского комитета никак не приближают РФ к Олимпиаде-2024.

Почему условия Баха не понравились Польше

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Twitter раскритиковал критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к международным турнирам. Он назвал эти условия предательством «истинного духа спорта» и призвал министра спорта страны передать официальное возражение руководству МОК.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить спорт свободным от российского влияния», — заявил Моравецкий.

По его мнению, рекомендации МОК стали настоящим скандалом в мире спорта.

«МОК заслужил медаль за трусость»

Последовала реакция и из США. Издание USA Today выступило с критикой решения МОК по россиянам.

«В очередной раз МОК получает золотую медаль за трусость, отложив решение по российским спортсменам. А ещё медаль за лицемерие. Вместо того чтобы принять жесткое решение или вообще какое-либо решение, МОК перекладывает ответственность с себя на других», — говорится в материале издания.

Автор статьи Нэнси Армур пишет, что хотя рекомендации могут показаться здравыми, они служат для того, чтобы выполнять за МОК всю грязную работу. При этом нет ответа на главный вопрос: уже начинаются отборочные соревнования на Олимпиаду в Париже, а выступят на них россияне или нет — неясно. Именно этого все хотят знать, с ее точки зрения.

Объявит ли Россия бойкот МОК?

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка — 2006 по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью NEWS.ru также раскритиковала критерии МОК и оценила вероятность полного бойкота россиянами олимпийских игр.



«Я считаю, мы не должны объявлять никакие бойкоты, пусть бойкоты объявляют другие страны, если им не нравится, что Россию допускают до Олимпиады. Мы можем отказаться. Бойкот и отказаться — это разные вещи. Мы можем отказаться от этих условий, потому что вся наша команда не может полноценно участвовать. Зачем объявлять бойкот? Нам предложили условия, мы их не принимаем», — сказала Журова.

По ее мнению, глава Томас Бах сам прекрасно понимает, что такие условия Россия не примет.