В Польше обвинили МОК в предательстве из-за россиян Премьер-министр Польши Моравецкий: критерии МОК по допуску россиян являются предательством

Фото: Uwe Anspach / dpa / Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Twitter раскритиковал критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к международным турнирам. Он назвал эти условия предательством «истинного духа спорта» и призвал министра спорта страны передать официальное возражение руководству МОК.

Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить спорт свободным от российского влияния, — написал Моравецкий.

По выразил мнение, что рекомендации стали настоящим скандалом в мире спорта.

Ранее Международный олимпийский комитет оставил в силе запрет на проведение международных соревнований в России, заявил президент комитета Томас Бах. Такое же решение МОК вынес в отношении Белоруссии.

25 января в МОК заявили о готовности рассмотреть допуск российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе или при соблюдении ряда ограничений.

23 марта Бах говорил, что российские и белорусские спортсмены не должны нести коллективную ответственность за происходящие в мире события и пропускать Олимпиаду 2024 года в Париже. По его словам, Игры должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой.