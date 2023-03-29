В ГД оценили вероятность бойкота Олимпиады-2024 Депутат Госдумы Журова призвала не бойкотировать Олимпийские игры в 2024 году

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Россия не должна объявлять бойкот Олимпиады-2024 после требований Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских атлетов до международных соревнований, заявила NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. При этом она подчеркнула, что РФ может отказаться от участия в Олимпиаде на подобных условиях, уточнив, что «бойкот и отказаться — разные вещи».

Пусть бойкоты объявляют другие страны, если им не нравится, что Россию допускают до Олимпиады. Мы можем отказаться. Бойкот и отказаться – это разные вещи. Мы можем отказаться от этих условий, потому что вся наша команда не может полноценно участвовать. Зачем объявлять бойкот? Нам предложили условия, мы их не принимаем, — заявила Журова.

По мнению олимпийской чемпионки 2006 года в Турине, глава МОК Томас Бах прекрасно понимает, что такие условия Россия не примет.

Тем более тут есть важный момент: Бах рекомендует, но международные федерации могут не принять эти условия. Тогда что мы будем бойкотировать? — подытожила Журова.

28 марта президент МОК Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены не должны допускаться к участию в международных соревнованиях по командным видам спорта. Он также подчеркнул, что участвовать в международных соревнованиях не могут спортсмены, которые связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами национальной безопасности. Все заявления Баха носят рекомендательный характер, окончательное решение о возвращении россиян и белорусов должны принимать международные федерации, которым также необходимо выработать критерии допуска.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный победитель Олимпийских игр Владимир Сальников назвал требования МОК возмутительными. По его мнению, нынешние критерии МОК никак не приближают сборную Росии к Олимпиаде-2024.