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11 июля 2025 в 18:47

Выдвинутый на пост посла США в Малайзии политик выступил с бойкотом

Американский политик Адамс заявил о бойкоте пиццы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Политик из США Ник Адамс, который недавно был выдвинут американским лидером Дональдом Трампом на пост посла страны в Малайзии, призвал к бойкоту пиццы в своем посте в социальной сети X. Он подчеркнул, что больше не намерен есть пиццу с сырной корочкой.

Важное объявление: мне все равно, сколько пицц вы мне пришлете! Я больше никогда не попробую пиццу с сырной корочкой Pizza Hut. Бойкот остается в силе! — написал политик.

Ранее стало известно о завершении дипломатической миссии в России американского посла Линн Трейси. В посольстве отметили большое уважение к русской культуре с ее стороны, выразив благодарность за проделанную работу.

Кроме того, американские СМИ сообщили, что свыше 1,3 тысячи дипломатов и чиновников Госдепа США потеряют рабочие места из-за сокращения штата. Решение об увольнении сотрудников ведомства было принято главой государства в рамках масштабной программы реорганизации министерства. Соответствующие уведомления уже были направлены всем работникам Госдепартамента, попадающим под инициативу.« »

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