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11 июля 2025 в 17:37

Трамп приступил к масштабному разгону сотрудников Госдепа США

AP: свыше 1,3 тысячи сотрудников Госдепа США потеряют работу из-за Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госдеп США проводит масштабное сокращение сотрудников, в рамках которого рабочие места потеряют свыше 1,3 тысячи дипломатов и чиновников, передает издание Associated Press. По словам журналистов, увольнения проводятся в рамках программы главы государства Дональда Трампа, предполагающей кардинальную реорганизацию ведомства.

Министерство направляет уведомления об увольнении 1107 госслужащим и 246 сотрудникам дипломатической службы, работающим в США, — говорится в материале.

Ранее американские журналисты заявили о критически низком уровне морального духа у сотрудников Госдепа из-за планов Белого дома сократить штат ведомства, а также вынужденных переработок. Большая часть работников по этой причине пребывает в состоянии раздражения и озлобленности.

До этого глава внешнеполитического ведомства Марко Рубио опроверг сообщения в американских СМИ о том, что Госдеп США намерен сократить свою деятельность на территории африканских государств. Подобная информация не является достоверной, подчеркнул он.

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