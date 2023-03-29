Оценены шансы российских лыжников выступить на международных стартах Тренер Бородавко: российских лыжников могут допустить на Кубок мира в конце мая

Фото: Иван Михайлов/РИА Новости

Юрий Бородавко

Решение о допуске российских лыжников до международных соревнований в следующем сезоне будет принято на конгрессе Международной федерации лыжного спорта (FIS), который состоится в конце мая — начале июня в Дубровнике, рассказал NEWS.ru тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. По его словам, шансы выступить на Кубке мира есть, но против российских атлетов «очень сильное лобби».

Что касается лыжников, пока не принято решение по зимней Олимпиаде 2026 года, не будем бежать впереди лошади. На конгрессе Международной федерации лыжного спорта (FIS), который состоится в конце мая — начале июня в Дубровнике, будет обсуждаться вопрос по допуску российских лыжников к международным соревнованиям на следующий сезон. Надежда [на допуск] всегда есть, но очень сильное лобби против нас,— заявил Бородавко.

Накануне МОК порекомендовал разрешить участие в международных соревнованиях российским и белорусским спортсменам в нейтральном статусе. При этом было указано, что они не должны иметь контрактов с вооруженными силами и службами безопасности.

Ранее Бородавко заявил, что подобное решение МОК является желанием усидеть на двух стульях. Он подчеркнул, что выдвигаемые комитетом условия допуска россиян к соревнованиям совершенно неприемлемы.