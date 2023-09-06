Большинство российских спортсменов, вероятнее всего, не смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. О кризисе олимпийского движения и необходимости создавать альтернативные соревнования заявляли президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер и многие другие. В 2024 году планируется провести Игры дружбы. Когда и где пройдут эти соревнования, смогут ли они заменить Олимпиаду — в материале NEWS.ru.
Путин предложил создать новый формат
Впервые о формате соревнований, в которых будут участвовать все российские спортсмены, всерьез заговорили в июне на Петербургском международном экономическом форуме — 2023 (ПМЭФ). В рамках сессии «Суверенитет в спорте» Владимир Путин озвучил решение о проведении Игр дружбы в 2024 году.
Тогда отмечалось, что прорабатывается программа соревнований с участием сильнейших спортсменов мира. Планировалось проводить мероприятие раз в четыре года по летним и по зимним видам спорта. Организатором выступило Министерство спорта России.
Спустя два месяца, в августе 2023 года, в ходе совещания с членами правительства России Путин предложил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко подумать о выплатах для спортсменов, сопоставимых с выплатами за Олимпийские игры.
«Подумайте, пожалуйста, посоветуйтесь с председателем правительства, это не такие уж большие деньги, а для спортсменов высших достижений это все-таки такая серьезная поддержка», — сказал Путин, обращаясь к Чернышенко.
«Наступает деградация олимпийского движения»
На том же совещании с правительством Путин анонсировал создание параллельных структур в сфере международного спорта. Он подчеркнул, что из-за «политизации международных спортивных структур» наступает «определенная деградация».
Об этом же заявила и Ирина Винер. По ее словам, первостепенной задачей для российских спортсменов сейчас является подготовка к Играм дружбы — новым соревнованиям, которые планируется провести в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
«Нам следует отойти от формата Олимпийских игр и создавать свои альтернативные соревнования в связи с тем, что Олимпиада не отвечает идее Пьера де Кубертена „Быстрее, Выше, Сильнее“, и вне зависимости от политики, а также участия в Олимпиаде новой формации человека под названием „трансгендер“», — сказала глава ВФХГ «Матч ТВ».
Она добавила, что выступления россиян без флага и гимна недопустимы.
«Я считаю, что Олимпийские игры себя изжили. Мы будем развивать свое на полях БРИКС, ШОС. В следующем году будут Игры дружбы. Такие же деньги будут платить за медали. Наши ОИ, 137 стран заявились, альтернатива появляется», — подчеркнула Винер.
Какие виды спорта будут представлены на Играх дружбы
Глава оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин не считает, что эти соревнования смогут заменить Олимпиаду. По его словам, мировой спорт живет в новых реалиях, которые требуют новых форматов.
«Мы чувствуем запрос на соревнования, где нет места дискриминациям и лозунгам. Возникла ассоциация дружбы и Игр дружбы. Это не альтернатива международным соревнованиям, это мощное дополнение со значительным призовым фондом. Мы не планируем строить новую инфраструктуру, мы будем базироваться на прекрасных объектах, которые уже есть в стране», — сказал Сорокин ТАСС.
На этих соревнованиях атлеты будут состязаться в 27 видах спорта, среди которых: баскетбол, бокс, легкая атлетика, плавание, гимнастика, пляжный футбол, спортивное программирование и даже акробатический рок-н-ролл. На проведение Игр дружбы потребуется больше 8 млрд рублей. Об этом сообщили в комитете Госдумы по физической культуре и спорту.
«Ожидается 5 тысяч спортсменов. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Москве, часть программы — в Екатеринбурге», — рассказали в комитете.
Пригласят ли спортсменов с Украины на Игры дружбы
Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что украинских спортсменов будут ждать в России на Играх дружбы. «Обеспечим безопасность их пребывания на территории России, а также равные соревновательные права участия в Играх дружбы», — добавил Матыцин.
Приедет ли кто-то из украинских спортсменов на соревнования в Москву и Екатеринбург — на данный момент неизвестно. Глава оргкомитета Алексей Сорокин не дал NEWS.ru ответа на этот вопрос.
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах негативно отнесся к идее организовать Игры дружбы — 2024. Он заявил, что правительство России собирается провести политизированные соревнования.
«Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политической нейтральности. В то же время это же правительство пытается организовать абсолютно политизированные спортивные соревнования», — сказал Бах на сессии МОК.
Проводились ли Игры дружбы ранее
В первый и единственный раз соревнования с таким названием проводились в 1984 году в странах социалистического лагеря: СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР, на Кубе, КНДР, Монголии, Польше и Чехословакии. Каждое из этих государств бойкотировало Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, которые завершились за две недели до старта Игр дружбы.
Как и сейчас, официальная позиция тогда была такая: «Игры дружбы не являются альтернативой Олимпийским играм». Соревнования проводились во всех олимпийских видах спорта, кроме футбола, а также в трех неолимпийских — самбо, настольном теннисе и теннисе.
В соревнованиях «Дружба-84» участвовали спортсмены более 50 стран. Победу одержала сборная СССР, завоевав 126 золотых медалей.
Какие Игры были альтернативой Олимпиады
Самые известные соревнования, которые могли заменить Олимпиаду, — Игры доброй воли. Идея заключалась в том, чтобы лучшие спортсмены мира могли продолжать соревноваться друг с другом в условиях бойкота Олимпийских игр крупнейшими спортивными державами. Игры доброй воли появились благодаря американскому миллиардеру Теду Тернеру. Девиз соревнований звучал так: «От дружбы в спорте — к миру на Земле!»
Первые Игры состоялись в Москве с 5 по 20 июля 1986 года. В них приняли участие около 3000 спортсменов из 79 стран, которые соревновались в 18 видах спорта. Это были первые соревнования за 10 лет, где лучшие спортсмены СССР и США встретились друг с другом. В ходе соревнований было побито шесть мировых рекордов. В частности, чемпион и рекордсмен мира Сергей Бубка установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом (601 см).
Бойкоты Олимпийских игр больше не повторялись, но Игры доброй воли стали самостоятельным брендом и проводились потом еще пять раз: в 1990-м в Сиэтле, в 1994-м в Санкт-Петербурге, в 1998-м в Нью-Йорке, в 2000-м в Лейк-Плэсиде (зимние) и в 2001-м в Брисбене.
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