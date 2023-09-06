«Олимпийские игры себя изжили»: какую альтернативу им придумала Россия В 2024 году пройдут Игры дружбы, в которых примут участие спортсмены из 137 стран

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Спорткомплекс «Лужники»

Большинство российских спортсменов, вероятнее всего, не смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. О кризисе олимпийского движения и необходимости создавать альтернативные соревнования заявляли президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер и многие другие. В 2024 году планируется провести Игры дружбы. Когда и где пройдут эти соревнования, смогут ли они заменить Олимпиаду — в материале NEWS.ru.

Путин предложил создать новый формат

Впервые о формате соревнований, в которых будут участвовать все российские спортсмены, всерьез заговорили в июне на Петербургском международном экономическом форуме — 2023 (ПМЭФ). В рамках сессии «Суверенитет в спорте» Владимир Путин озвучил решение о проведении Игр дружбы в 2024 году.

Тогда отмечалось, что прорабатывается программа соревнований с участием сильнейших спортсменов мира. Планировалось проводить мероприятие раз в четыре года по летним и по зимним видам спорта. Организатором выступило Министерство спорта России.

Спустя два месяца, в августе 2023 года, в ходе совещания с членами правительства России Путин предложил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко подумать о выплатах для спортсменов, сопоставимых с выплатами за Олимпийские игры.

«Подумайте, пожалуйста, посоветуйтесь с председателем правительства, это не такие уж большие деньги, а для спортсменов высших достижений это все-таки такая серьезная поддержка», — сказал Путин, обращаясь к Чернышенко.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Чернышенко

«Наступает деградация олимпийского движения»

На том же совещании с правительством Путин анонсировал создание параллельных структур в сфере международного спорта. Он подчеркнул, что из-за «политизации международных спортивных структур» наступает «определенная деградация».

Об этом же заявила и Ирина Винер. По ее словам, первостепенной задачей для российских спортсменов сейчас является подготовка к Играм дружбы — новым соревнованиям, которые планируется провести в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«Нам следует отойти от формата Олимпийских игр и создавать свои альтернативные соревнования в связи с тем, что Олимпиада не отвечает идее Пьера де Кубертена „Быстрее, Выше, Сильнее“, и вне зависимости от политики, а также участия в Олимпиаде новой формации человека под названием „трансгендер“», — сказала глава ВФХГ «Матч ТВ».

Она добавила, что выступления россиян без флага и гимна недопустимы.

«Я считаю, что Олимпийские игры себя изжили. Мы будем развивать свое на полях БРИКС, ШОС. В следующем году будут Игры дружбы. Такие же деньги будут платить за медали. Наши ОИ, 137 стран заявились, альтернатива появляется», — подчеркнула Винер.

Фото: Vyacheslav Bukharov/CC BY-SA 4.0/Wikimrdia «Екатеринбург Арена»

Какие виды спорта будут представлены на Играх дружбы

Глава оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин не считает, что эти соревнования смогут заменить Олимпиаду. По его словам, мировой спорт живет в новых реалиях, которые требуют новых форматов.

«Мы чувствуем запрос на соревнования, где нет места дискриминациям и лозунгам. Возникла ассоциация дружбы и Игр дружбы. Это не альтернатива международным соревнованиям, это мощное дополнение со значительным призовым фондом. Мы не планируем строить новую инфраструктуру, мы будем базироваться на прекрасных объектах, которые уже есть в стране», — сказал Сорокин ТАСС.

На этих соревнованиях атлеты будут состязаться в 27 видах спорта, среди которых: баскетбол, бокс, легкая атлетика, плавание, гимнастика, пляжный футбол, спортивное программирование и даже акробатический рок-н-ролл. На проведение Игр дружбы потребуется больше 8 млрд рублей. Об этом сообщили в комитете Госдумы по физической культуре и спорту.



«Ожидается 5 тысяч спортсменов. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Москве, часть программы — в Екатеринбурге», — рассказали в комитете.

Пригласят ли спортсменов с Украины на Игры дружбы

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что украинских спортсменов будут ждать в России на Играх дружбы. «Обеспечим безопасность их пребывания на территории России, а также равные соревновательные права участия в Играх дружбы», — добавил Матыцин.

Приедет ли кто-то из украинских спортсменов на соревнования в Москву и Екатеринбург — на данный момент неизвестно. Глава оргкомитета Алексей Сорокин не дал NEWS.ru ответа на этот вопрос.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Олег Матыцин

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах негативно отнесся к идее организовать Игры дружбы — 2024. Он заявил, что правительство России собирается провести политизированные соревнования.

«Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политической нейтральности. В то же время это же правительство пытается организовать абсолютно политизированные спортивные соревнования», — сказал Бах на сессии МОК.

Проводились ли Игры дружбы ранее

В первый и единственный раз соревнования с таким названием проводились в 1984 году в странах социалистического лагеря: СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР, на Кубе, КНДР, Монголии, Польше и Чехословакии. Каждое из этих государств бойкотировало Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, которые завершились за две недели до старта Игр дружбы.

Как и сейчас, официальная позиция тогда была такая: «Игры дружбы не являются альтернативой Олимпийским играм». Соревнования проводились во всех олимпийских видах спорта, кроме футбола, а также в трех неолимпийских — самбо, настольном теннисе и теннисе.

В соревнованиях «Дружба-84» участвовали спортсмены более 50 стран. Победу одержала сборная СССР, завоевав 126 золотых медалей.

Какие Игры были альтернативой Олимпиады

Самые известные соревнования, которые могли заменить Олимпиаду, — Игры доброй воли. Идея заключалась в том, чтобы лучшие спортсмены мира могли продолжать соревноваться друг с другом в условиях бойкота Олимпийских игр крупнейшими спортивными державами. Игры доброй воли появились благодаря американскому миллиардеру Теду Тернеру. Девиз соревнований звучал так: «От дружбы в спорте — к миру на Земле!»

Первые Игры состоялись в Москве с 5 по 20 июля 1986 года. В них приняли участие около 3000 спортсменов из 79 стран, которые соревновались в 18 видах спорта. Это были первые соревнования за 10 лет, где лучшие спортсмены СССР и США встретились друг с другом. В ходе соревнований было побито шесть мировых рекордов. В частности, чемпион и рекордсмен мира Сергей Бубка установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом (601 см).

Бойкоты Олимпийских игр больше не повторялись, но Игры доброй воли стали самостоятельным брендом и проводились потом еще пять раз: в 1990-м в Сиэтле, в 1994-м в Санкт-Петербурге, в 1998-м в Нью-Йорке, в 2000-м в Лейк-Плэсиде (зимние) и в 2001-м в Брисбене.

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