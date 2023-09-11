Песков высказался об участии россиян в Олимпиаде без флага и гимна Песков: российские спортсмены должны участвовать в ОИ как индивидуальные атлеты

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global look Press

Российские спортсмены должны принимать участие на Олимпийских играх в качестве индивидуальных атлетов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, стране нужно поддерживать уровень своих спортсменов, а делать это без международных соревнований невозможно.

Мы знаем, что все-таки будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в этих Играх. Я убежден, что надо принимать участие таким образом, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что спортивные власти страны активно работают над поисками альтернативных форматов международных соревнований, чтобы сохранить высокий уровень спорта высших достижений. В них также спортсмены из России должны участвовать.

Мы хорошо движемся по пути популяризации спорта как такового, и это здорово, здоровый образ жизни, вовлеченность населения в спорт растет. Но спорт высших достижений — это профессиональный спорт, и нам важно сохранить очень высокий уровень наших спортсменов. Это чрезвычайно важно, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российских спортсменов допустили к участию в 26 из 39 олимпийских видах спорта на международных соревнованиях. В Минспорте также уверены, что участвовать нужно везде, где можно.

Следующие Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Международный олимпийский комитет допустил россиян до участия в Играх в качестве «команды беженцев» в нейтральном статусе и под флагом комитета.