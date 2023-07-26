Депутат Госдумы рассказала, когда российские спортсмены вернутся на ЧМ и ОИ Депутат ГД Журова: возвращение российских спортсменов на международные соревнования зависит от хода СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Светлана Журова

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова рассказала NEWS.ru, когда российских спортсменов вернут на международные соревнования. Она считает, что это зависит от хода спецоперации.

Все зависит от того, как будет идти СВО и как себя будет вести украинская сторона. Если мы подпишем мирное соглашение, завтра все будут участвовать во всех соревнованиях с гимном и флагом. МОК невыгодно долго держать нас в нейтральном статусе, потому что этим легко манипулировать, и завтра кто-то еще может оказаться в нейтральном статусе. А спорт должен объединять, а не разъединять, — сказала Журова.

Она добавила, что в спорте уже появились элементы недобросовестной конкуренции, и этим манипулируют политики.

Кто-то визу не дает. Где-то нашим не дали, а где-то уже Джоковичу не дали, и он не приехал на Australian Open. Любая страна может не пустить сильных соперников. Это неприемлемо для ни для МОК, ни для спортсменов, — добавила Журова.

13 июля стало известно, что МОК не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в установленную дату. Олимпийский комитет России также не получал приглашений для участия в Азиатских играх 2023 года. При этом утверждалось, что спортсмены из РФ и Белоруссии смогут принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе, хотя и без права получения медалей.