В Олимпийском комитете России ответили «отдельным бестолковым депутатам» Глава Олимпийского комитета РФ: некоторым депутатам стоит отказаться от глупых советов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Станислав Поздняков

Некоторым депутатам стоит отказаться от глупых советов по вопросам, в которых они не разбираются, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в Telegram-канале. Он назвал графоманством и популизмом слова парламентария Сергея Миронова, который призвал РФ «взять на себя инициативу возрождения олимпизма».

Отдельным бестолковым депутатам, которые в последние месяцы неожиданно для себя увлеклись олимпийским движением и его будущим, хорошо бы иногда вспоминать классику и не подавать, как говорил булгаковский профессор Преображенский, советы космического масштаба и космической же глупости в вопросах, в которых они совершенно некомпетентны, — написал Поздняков.

Призыв выйти из олимпийского движения играет на пользу тех, кто добивается изоляции РФ, отметил он. Миронов же своими высказываниями, по мнению главы ОКР, готов содействовать в этом «оголтелым противникам России».

Поздняков добавил, что у депутата наверняка есть дела в сфере, в которой он — в отличие от спорта — разбирается.

Министр спорта РФ Олег Матыцин ранее заявил, что Россия по-прежнему надеется, что ее спортсмены получат возможность принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он добавил при этом, что выступать на Олимпиаде российские атлеты смогут только под одним флагом — бело-сине-красным триколором.