Карякин объяснил, почему атлеты не должны выступать под нейтральным флагом Гроссмейстер Карякин: отказ от нейтрального флага для спортсменов РФ говорит о достоинстве

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Команда Олимпийского комитета России (ОКР)

Российские атлеты не должны ездить на Олимпиаду и участвовать в турнирах под нейтральным флагом, заявил NEWS.ru гроссмейстер Сергей Карякин. По его словам, речь в данном случае идет прежде всего о достоинстве российских спортсменов.

Я считаю, что есть какая-то часть достоинства у спортсменов, и когда тебя заставляют отказаться и от своей страны, от флага, от гимна, даже от спортивного клуба, <...> конечно, можно хлопнуть дверью, развернуться и уйти. И на самом деле, мне кажется, что нужно было сделать это раньше, — подчеркнул гроссмейстер.

Карякин отметил, что знаком со многими спортсменами и олимпийскими чемпионами и нынешняя ситуация не мешает их дружбе и общению. Однако он сам не намерен в дальнейшем выступать ни под каким другим флагом, кроме российского, включая нейтральный.

Без [российского] гимна, без флага я делать [выступлений] не буду, — подчеркнул Карякин.

Ранее участник непрофессиональных смешанных единоборств Павел Шульский назвал выступление под нейтральным флагом демонстрацией пренебрежения и позором по отношению к своей стране. По его мнению, о родине, где ты родился, рос и был воспитан, забывать не следует.