Боец Павел Шульский: выступать под нейтральным флагом — позор Большое интервью с одним из самых ярких бойцов поп-ММА — о казачестве, воспитании, боях на голых кулаках, Родине и женщинах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Павел Шульский

Непрофессиональные смешанные единоборства (поп-ММА) набирают популярность. Уже сейчас они обходят по просмотрам среднюю профессиональную лигу. Один из ярчайших бойцов в поп-ММА — Павел Шульский. NEWS.ru поговорил с ним о феномене данного вида спорта, о боях на голых кулаках, о жизни в казачьей общине, о Вячеславе Дацике и о Владимире Минееве, который отправился в зону СВО. А так же о том, какой, по мнению Шульского, должна быть женщина.

Я на экране такой же, как в жизни

— Павел, с кем из российских бойцов вы хотели бы познакомиться?

— Мне всегда было интересно наблюдать за Александром Шлеменко. Интересно его бои смотреть, очень нравится его жизненная позиция, как он развивает спорт, открывает спортивные залы для ребят. Если бы больше наших известных бойцов, строили бы спортивные площадки, это было бы очень полезно для развития спорта в стране. Стало бы намного больше сильной молодежи.

— Глава промоушена «Наше дело» сказал, что вы — любимец публики.

— Не знаю, почему он так сказал, честно говоря. Я всегда стараюсь общаться с ребятами, которые мне пишут, задают вопросы. Естественно, если я встречаю болельщиков на улице, то разговариваю с ними, знакомлюсь, мне нечего скрывать, я такой, какой есть. На экране такой же, как и в жизни, обычный парень, как все.

— Вы родились и выросли в Пятигорске. Расскажите, что помните о своем детстве?

— Помню многие моменты своего детства. Город Пятигорск — курортный, Кавказ, минеральные воды. Вспоминаю, что всегда было очень много приезжих, туристов, постоянно толпы народа. Все ходили, смотрели по сторонам. Теплые воспоминания остались. У нас там есть что посмотреть, Нарзан, гора Машук, там здорово, рекомендую приехать.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Павел Шульский

Я вырос казаком и всегда брал пример со старших

— Были ли у вас в те времена истории, когда вашей жизни реально что-то угрожало?

— Были ситуации в жизни очень интересные. Тем более что у нас там горячеводская казачья община, основатели города — казаки, и вся моя молодость прошла в кругу казаков, это военизированное патриотическое воспитание молодежи. Выезды были, путешествия по горам Кавказа. Плюс я тренировался, занимался боксом. Вот так и вырос, так же как и сотни таких же мальчишек из Пятигорска.

— Вы рассказали про казачью общину. Расскажите, как вы туда попали?

— Туда нельзя попасть, казаком нужно родиться. Мои предки были казаками, основателями станицы Горячеводской. В 1991 году началось возрождение нашей общины, взаимодействие казаков между собой. Возобновились совместные мероприятия, хорошие или плохие, но мы всегда были все вместе, одной семьей, воспитание шло от старшего поколения к младшему, в этом я и вырос. Я брал пример со старших, а сейчас некоторые берут пример с меня, вот так и растем.

— Так что казачество значит для вашей жизни?

— В первую очередь, это братство, наверное. По национальности я русский, но я казак по рождению. У меня предки — кавалеры, не хотелось их посрамить и ударить в грязь лицом. Всегда хотелось быть лучшим во всем.

— Вы часто фотографировались в папахе. Почему?

— Я так показываю свою принадлежность к казакам. Хочу, чтобы люди знали, что среди них есть много достойных, хороших ребят.

Боевые искусства — это моя основа, без этого жить не могу

— Что для вас боевое искусство?

— В детстве, наверное, больше было развлечение, а когда стал взрослее, стало смыслом жизни. Это моя мотивация, я без этого жить не могу, это моя основа, а теперь еще и моя работа. К тому же, это здоровый образ жизни, ты занимаешься спортом и становишься лучше как человек, хорошо себя чувствуешь. Говорят, спорт — это наркотик. Это про меня.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Павел Шульский

— Что для вас сложнее: набрать форму или ее удерживать?

— Всегда есть пик формы и есть спад. Ты находишься в хорошей форме, тренируешься, проходят соревнования. После них ты даешь себе расслабиться. Неделю-две-три ты отдыхаешь. И возвращаться очень тяжело. Для меня это сложнее, чем поддерживать форму. Лучше уже совсем не отдыхать, но без отдыха тоже нельзя.

— Сейчас как оцениваете свою форму?

— Сейчас, наверное, процентов на 55, подходим именно к пику формы, и это здорово! Классно, когда каждый раз ты чувствуешь себя лучше, быстрее и сильнее в чем-то.

Всегда нравился Поветкин, американцы неинтересны

— Вы — мастер спорта по боксу. Расскажите о вашем пути в этом виде спорта. С чего все началось?

— У нас в Горячеводске был один боксерский зал в то время, куда я ходил заниматься. В первом классе я пришел на бокс и стал заниматься. Чуть позже там открылась казачья группа, и я начал заниматься уже вместе с казаками, вместе на соревнованиях боксировали. Здорово, когда твои друзья тебя поддерживают, мотивируют не только в зале, но и домой приходят, мы действительно были одной большой семьей, так и начался мой путь в боксе. Слава богу, казаки нас финансировали, мы выезжали на соревнования, я так пол-России проехал, затем захотелось стать еще лучше, я начал сдавать нормативы, стал кандидатом в мастера спорта, потом мастера спорта выполнил, стал тренером, начал тренировать.

— Кто был вашим примером для подражания в боксе?

— В боксе у нас всегда было много сильных ребят, Поветкин мне всегда нравился, Попенченко — наш советский боксер. Мне всегда нравились наши, за американцами особо не было интересно следить, потому что у них другая физиология, они на нас даже не похожи. Мне всегда были как-то ближе наши, советские боксеры.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Павел Шульский

— За кем из действующих боксеров следите?

— Был боксер хороший Рома Романчук, за ним следил. В сборной, когда тренировались по любителям, очень хороший зрелищный боксер. К сожалению, он умер. Затем Алексей Тищенко, двукратный олимпийский чемпион, также в моем зале занимался. Для меня это были суперлюди, очень высокий уровень, сборная России все-таки.

Согласен с депутатами, нейтральный флаг — позор и пренебрежение к стране

— Как вы относитесь к мнению депутатов и общественников, которые считают, что выступать под нейтральным флагом — это предательство?

— Я согласен с ними. У нас есть родина, в которой мы родились, выросли, где нас воспитали. И тут ты выходишь нейтральным флагом, показывая просто себя. Это пренебрежительность к своей стране и просто позор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Павел Шульский

— Была ли у вас возможность заключить контракт с профессиональным промоушеном и пойти по пути Александра Поветкина, Григория Дрозда и других наших чемпионов?

— К сожалению, такой небольшой пробел был у меня. Я ушел в сторону любительского бокса, а после него перестал боксировать, и предложений никаких не поступало. Может быть, промоушены были не так сильно развиты в то время, это было лет семь назад, и как-то предложений не было. Возможно, не видели во мне перспективного боксера и не нашлось человека, которому бы стало интересно меня позвать.

— Сейчас бы хотели заключить контракт с профессиональным боксерским промоушеном?

— Сейчас я провожу бои в ММА, у меня контракт в «Нашем деле» на определенное количество боев. Если будут предложения по боксу, будем рассматривать. Сейчас у меня большая команда, которая советует, думает, как и что лучше сделать. Посмотрим. Все зависит от предложений.

На голых кулаках согласился драться из интереса

— Несколько лет назад вы оказались в Top Dog в боях на голых кулаках. Как это получилось?

— Я верю в знаки. И был такой момент, что в один день мне трое человек сказали про эти бои и скинули видео. Ребята там дерутся. Посмотрел. Мне стало интересно, я отправил заявку. В итоге начали общаться и предложили провести бой. Согласился. Интересно штурмовать новые вершины. Тем более я уже, наверное, года три или четыре не боксировал. Занимался спортом для себя.

— Вы там дрались в джинсах. Почему?

— Регламент в то время был такой, уличный стиль. Надевать можно было джинсы или спортивные вещи. Ну и как-то не было проблем, джинсы так джинсы. Когда все дерутся в джинсах, зачем выделяться? Потом уже начали одеваться в шорты. Сейчас там появились боксеры профессиональные, но тогда для нас это было нормально, почему бы нет?

— И какие были ощущения? Удобно драться в джинсах?

— Когда тебе в голову прилетает удар, ты особо не думаешь про то, удобно тебе в джинсах или нет. Ты больше думаешь о том, как бы устоять на ногах и не пропустить еще один удар.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Павел Шульский

Женщина должна воспитывать детей, а не выступать в боях

— Чем бои на голых кулаках отличаются от боев в перчатках? В плане опасности.

— Колоссальная разница. Без перчаток каждый бой может стать последним. Ты можешь получить травму, несовместимую с тренировками. Можешь сломать руку, попасть на очень большие операции, стать инвалидом. После первых боев я месяц не мог сжимать кулаки, не говоря о том, чтобы тренироваться. В перчатках — намного менее травматично.

— А вам лично привычнее на голых кулаках или в перчатках?

— Мне привычно всегда было в перчатках, потому что голые кулаки — это уличный стиль. Применять свои способности на улице, тем более мастеру спорта, — нельзя. Ты применяешь оружие, а это не есть хорошо. Лучшая драка — та, которой не было. Я всячески старался драк избегать. Были моменты, конечно, в жизни, когда приходилось физические усилия применять, но так, чтобы полноценно сжимать кулаки и разбивать кому-то лицо, — не особо. А вот здесь именно на кулаках я в чем-то себя и раскрыл, почувствовал вкус крови. Животный инстинкт проявился, когда тебя бьют, ты бьешь, все в крови. После каждого боя у меня были рассечения, шрамы, которые останутся со мной на всю жизнь.

— Сейчас набирают популярность женские бои. Как вы к этому относитесь?

— Для меня лично это не есть хорошо. Все-таки женщина должна воспитывать детей, а не выходить и драться, показывать свои жесткие стороны. Это не мое. Она в первую очередь мать. А таким образом он занимают мужскую нишу, и мужчины становятся слабыми, а женщины сильными.

Дацик — нормальный мужчина

— Вы проводили бой с Вячеславом Дациком, уступили ему судейским решением. Вы также с ним тренировались. Чем он вам запомнился как спортсмен и как человек?

— Касаемо боя, я не считаю, что уступил ему, это лишь судейское решение. Касаемо человеческих качеств Дацик — нормальный мужчина. В бою он идет вперед, бьет, рубится. Я в тот момент вышел после перелома челюсти. Это был мой первый бой после травмы. Мне нужно было просто проверить себя, как я смогу выдержать натиск, выдержать силу удара, с чем, я считаю, справился. Для меня целью было просто почувствовать, как я буду себя ощущать после травмы, не будет ли психологического страха. Судьи решили, что он выиграл. Возможно, в чем-то я с ними согласен.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Павел Шульский и Вячеслав Дацик

— Есть соперник, с которым вы бы очень хотели провести бой, но пока такой возможности не было?

— Изначально я пришел в Top Dog, и первый бой у меня был с Гаджи Автоматом, потом был еще один бой с ним, а сейчас он получил травму. Будем надеяться, что наш новый бой состоится. Также у меня не состоялся бой с Вагабом Вагабовым, я получил перелом челюсти во втором раунде и уже невозможно было продолжать. Со Славой Дациком можно было бы еще поработать, хотя мы с ним и так работаем часто, он зрелищный парень, когда рубится, с ним весело.

— Поп-ММА набрал приличную популярность. Возможно, эти бои уже смотрят больше, чем профессиональный бокс. У вас есть объяснение?

— Здесь зрелищный момент играет роль. И плюс там дерутся не профессионалы, я себя сам никогда профессионалом не считал. Просто так получилось, что зашел сюда и начал показывать бои. На моем месте мог быть любой, и видимо, этот момент тоже подталкивает людей смотреть это.

Сейчас вся страна должна быть единым кулаком

— Чемпион Fight Nights Владимир Минеев отправился в зону СВО. Что думаете про его решение и не думали ли поступить так же?

— Минеев — это достойный пример мужества. Тем более я знаю, что погиб его брат. Пожелаем ему удачи и здоровья. Но как говорил Путин, если драка неизбежна — бей первым. И на сегодняшний момент наша страна находится в тяжелой ситуации, где мы все должны быть единым кулаком, помогать нашим воинам. Когда была мобилизация, я просто не попал, а если бы пришла повестка, я бы пошел, как и многие ребята. У нас есть казачий батальон «Терек», где находятся мои друзья. Я им всячески помогаю.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Владимир Минеев

— Как вообще часто тренируетесь и сколько по времени?

— Тренировки у меня каждый день, в среднем по полтора часа. Бывает по две тренировки, в зависимости от того, какие нагрузки хотим дать организму.

— Сколько нужно времени, чтобы подготовиться к бою?

— В зависимости от того, насколько долго ты отдыхал. Чем больше отдыхал, тем лучше надо готовиться. Но в среднем — около месяца.

— Как вы любите отдыхать?

— Я люблю путешествовать. Путешествую по городам России, для себя открываю что-то новое, развивающее не только физически, но и всесторонне. Смотришь новые места, знакомишься с людьми, это классно.

— Какими тремя качествами должен обладать мужчина?

— Самолюбие, самоуважение и любовь к семье, наверное.

— А женщина?

— Женщина — это в первую очередь мать: благоразумие, доброта и порядочность. И верность, конечно.