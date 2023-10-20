Сенатор призвал спортсменов бойкотировать участие в ОИ без флага и гимна РФ Сенатор Цеков: россиянам не надо участвовать в Олимпиаде-2024 без символики РФ

Россиянам не стоит принимать участие в Летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году без флага и гимна РФ, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, им нужно быть солидарными с защищающими интересы России участниками СВО, для которых национальные символы — это святое.

Как гражданин России, как патриот, считаю, что не надо нам участвовать [в Олимпийских играх]. <...> Надо, опять-таки, быть солидарным с участниками СВО, они защищают интересы России. Для них герб, гимн, флаг — это святое. Так же гимн, флаг, герб должны быть святыми для наших спортсменов, — сказал Цеков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) занимается этнической дискриминацией по отношению к российским спортсменам. Глава государства возмущен подходом организации к допуску спортсменов на Олимпийские игры, противоречащим самой природе спорта.

Путин подчеркнул, что сегодня Олимпийские игры используются как инструмент политического давления в отношении людей, которые не имеют к политике никакого отношения. Также президент обвинил МОК в несоблюдении Олимпийской хартии, излагающей основные принципы и ценности игр. В настоящее время российские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх исключительно в нейтральном статусе.