Путин возмутился отношением МОК к российским спортсменам Путин обвинил МОК в этнической дискриминации спортсменов из России

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Президент России Владимир Путин

Международный олимпийский комитет (МОК) занимается этнической дискриминацией по отношению к российским спортсменам, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на XI международном спортивном форуме в Перми. По словам главы государства, которые приводит ТАСС, он возмущен подходом организации к допуску спортсменов на Олимпийские игры, противоречащим самой природе спорта.

Благодаря некоторым руководителям современного МОК мы узнали, что приглашение на Игры это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия. Заслужить ее можно не спортивными результатами, а политическими жестами, которые к спорту не имеют никакого отношения, — заявил он.

Путин подчеркнул, что сегодня Олимпийские игры используются как инструмент политического давления в отношении людей, которые не имеют к политике никакого отношения. Также президент обвинил МОК в несоблюдении Олимпийской хартии, излагающей основные принципы и ценности игр.

В настоящее время российские и белорусские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх исключительно в нейтральном статусе. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер ранее заявила, что участие в соревнованиях в белой форме без флага России равносильно проигрышу. Она назвала условия МОК унизительными для спортсменов.