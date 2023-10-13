В МОК объяснили порядок приглашения российских спортсменов на Олимпиаду Глава МОК: спортсменов из РФ будут приглашать на ОИ напрямую и по согласованию

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Возможный отбор и приглашение российских спортсменов на Олимпийские игры будут осуществляться напрямую и по согласованию с международными федерациями, сообщил президент МОК Томас Бах. По его словам, которые приводит ТАСС, в некоторых случаях возможно и участие национальных федераций.

Процесс отбора и приглашения спортсменов из России на Олимпиаду будет осуществляться напрямую и по согласованию с международными федерациями, если понадобится, то и национальными федерациями, — сказал Бах.

Президент МОК отметил, что спортсмены, которые претендуют на участие в Олимпиаде 2024 года, не должны иметь связей с Олимпийским комитетом России (ОКР). При этом участие спортсменов с нейтральными паспортами будет возможно.

Бах также заявил, что российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев остаются членами комитета. По его словам, их никто не исключал, поскольку они не имеют контрактных отношений с российской армией и не поддерживали СВО.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) не запрещал российским и белорусским спортсменам участвовать в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Южной Корее.