МОК отстранил Олимпийский комитет РФ: что это значит, при чем тут Донбасс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления, заявил директор организации по коммуникациям Марк Адамс. Почему было принято такое решение?

Что сказали в МОК по поводу отстранения ОКР

Адамс пояснил, что такое решение было принято из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Принятое Олимпийским комитетом России 5 октября 2023 года одностороннее решение о включении в его состав региональных спортивных организаций, находящихся в ведении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины (а именно Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской), представляет собой нарушение Олимпийской хартии, поскольку нарушает территориальную целостность НОК Украины, признанную Международным олимпийским комитетом (МОК) в соответствии с Олимпийской хартией», — говорится в сообщении.

В МОК объяснили, что ОКР больше не имеет права действовать в качестве Национального олимпийского комитета, как это определено Олимпийской хартией, и не может получать никакого финансирования от Олимпийского движения.

Также отмечается, что МОК оставил за собой право принимать решения об участии россиян в качестве нейтральных спортсменов на летних и зимних Олимпийских играх в 2024 и 2026 годах.

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Марк Адамс

Как отреагировали в ОКР на решение МОК

Олимпийский комитет России в своем Telegram-канале сообщил, что такое решение МОК является «контрпродуктивным» и с «очевидной политической подоплекой».

«На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучено от международных выступлений, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остаётся без изменений», — говорится в публикации.

Отмечается, что ОКР оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны.

Что сказали в Госдуме после отстранения ОКР

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с NEWS.ru заявила, что сейчас для ОКР ситуация кардинально не меняется, а российские спортсмены могут поехать на Игры 2024 года в нейтральном статусе.

«На вопрос, когда мы вернемся в олимпийское движение, всегда ответ был один — когда закончится СВО и мы подпишем с Украиной мирное соглашение и определим границы. При другом варианте они нас не допустят. Я думаю, в нейтральном статусе допустят спортсменов, но тут решение будут принимать сами атлеты, не ОКР или страна, как это было на Олимпиаде 1980-го, когда спортсмены индивидуально решали, поедут они в Москву или нет», — объяснила Журова.

Также она пояснила, что МОК «проще убрать Россию, чем ругаться с остальными странами и постоянно слушать критику в свой адрес».

«Они же хотят позитива к своей организации, а на них постоянно льется негатив. Мы МОК ругаем по-своему, а на Западе ругают еще больше, что занимают не жесткую позицию. Вот они и решили от ОКР на время избавиться», — резюмировала Светлана Журова.

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