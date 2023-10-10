Названа причина продления санкций против российских спортсменов Свищев: ISU продлил санкции против спортсменов из РФ из-за боязни конкуренции

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

Камила Валиева

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил санкции против российских и белорусских спортсменов из-за страха конкуренции, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Чемпионаты в РФ гораздо зрелищнее, техничнее и сложнее, чем международные соревнования, указал он. По словам депутата, без россиян получить призовые места будет легче.

Во-первых, идет суд у [Камилы] Валиевой. Отстранение может быть неким сигналом для арбитров. Во-вторых, они боятся конкуренции. Наши внутренние чемпионаты гораздо зрелищнее, техничнее и гораздо сложнее, чем нынешние чемпионаты мира и другие турниры. Без россиян им сейчас легче получить призовые места, потому что наши фигуристы наголову выше всех, — объяснил Свищев.

ISU отстранил российских и белорусских спортсменов 1 марта 2022 года из-за конфликта на Украине. Ранее организация пересматривала решение, однако оставила в силе прежний вердикт.

Слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой прошли в Спортивном арбитражном суде 26-28 сентября. Они продолжатся в ноябре. В Международном олимпийском комитете ранее отметили, что позиция МОК по делу спортсменки остается прежней. В комитете уточнили, что хотели бы видеть решение ситуации как можно скорее.