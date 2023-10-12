Олимпийский комитет России ответил МОК на отстранение Олимпийский комитет России назвал решение МОК контрпродуктивным и политическим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) является контрпродуктивным и политическим, говорится в заявлении, опубликованном службой информации комитета. При этом в ОКР оставили за собой право защиты собственных интересов.

Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой, закрепив таким образом де-юре то, что было сделано де-факто еще в феврале 2022 года, — говорится в заявлении.

Особо отмечается, что на российских спортсменов решение МОК не влияет. В частности, подавляющее большинство из них по-прежнему безосновательно отлучены от международных выступлений, их нейтральный статус остается без изменений.

Как сообщалось ранее, после отстранения ОКР не имеет права действовать в качестве Национального олимпийского комитета, а также получать финансирование от олимпийского движения. Кроме того, в МОК отметили, что оставляют за собой право принимать решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом в Олимпийских играх.