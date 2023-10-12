«Проще убрать Россию»: в Госдуме ответили на отстранение ОКР Депутат Журова: МОК проще убрать Россию, чем ругаться с остальными странами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Международному олимпийскому комитету (МОК) проще убрать Россию, чем ругаться с остальными странами, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, комментируя отстранение Олимпийского комитета России (ОКР). По ее словам, МОК сам устал от негатива, который постоянно льется на организацию.

Для меня это решение не вызывает никакого удивления, потому что МОК проще убрать Россию, чем ругаться со всеми остальными. Я думаю, они уже устали и понимают, что проще избавиться от одной страны, чем каждый раз выслушивать упреки, бойкоты, ноты протеста. Они же хотят позитива к своей организации, а на них постоянно льется негатив. Мы МОК ругаем по-своему, а на Западе ругают еще больше, что занимают не жесткую позицию. Вот они и решили от ОКР на время избавиться, — объяснила Журова.

Депутат выразила надежду, что российские спортсмены будут допущены до Олимпиады 2024 года в нейтральном статусе. По логике МОК права российских атлетов не нарушены.

Права спортсменов не нарушены, в суд они не подадут, пожалуйста, можете участвовать в нейтральном статусе. Как им кажется, с их стороны ничего не нарушается, — добавила Журова.

Ранее МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления. Решение принято из-за включения в состав ОКР представительств из новых регионов.