Украинка на ЧМ выкрикнула националистический лозунг. Почему ее не наказали? Ярослава Магучих впервые в карьере взяла золото летнего чемпионата мира

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ярослава Магучих

В Будапеште состоялся чемпионат мира по легкой атлетике, куда российских спортсменов не пустили из-за санкций. В секторе прыжков в высоту победу одержала 21-летняя украинка Ярослава Магучих, для которой золото летнего чемпионата мира стало первым в карьере. На церемонии награждения легкоатлетка выкрикнула националистический лозунг. Накажут ли ее за это, какие еще скандалы с Магучих известны?

Что помогло Магучих выиграть чемпионат мира

Последние несколько лет в секторе для прыжков в высоту у женщин медали крупных международных соревнований разыгрываются между тремя легкоатлетками. Победительницей из этой борьбы чаще других выходила россиянка Мария Ласицкене — 30-летняя спортсменка выиграла все, что можно: от чемпионата мира (2015, 2017, 2019) и чемпионата Европы (2018) до Олимпиады (2020) и общего зачета «Бриллиантовой лиги» (2014, 2017, 2018, 2019, 2021).

Настоящая конкурентка у Ласицкене появилась в 2019-м, когда украинка Ярослава Магучих вышла из юниоров и стала выступать на взрослом уровне. Чемпионат мира в Дохе (Катар) 2019 года запомнился противостоянием уже двукратной на тот момент чемпионки мира Ласицкене и восходящей 18-летней звезды украинской легкой атлетики Магучих. Обе преодолели планку на высоте 2,04 м, но благодаря количеству попыток победа осталось за россиянкой.

Периодически в борьбу россиянки и украинки вклинивалась Элинор Паттерсон из Австралии. Она обыграла украинку на чемпионате мира — 2022 в американском Юджине, куда сборную России из-за санкций не пустили.

Больших побед у Магучих до отстранения Ласицкене, кроме выигрыша на чемпионате Европы в помещении в 2021-м, не было. Теперь на чемпионате мира в Будапеште украинка выиграла долгожданное золото — единственная преодолела высоту 2,01 м. Паттерсон и ее соотечественница Никола Олислагерс остановились на высоте 1,99. Магучих попыталась прыгнуть личный рекорд в 2,07 м, но не вышло.

Фото: Marcus Brandt/Global Look Press Ярослава Магучих

Накажут ли Магучих за националистический лозунг

Первую крупную победу в карьере 21-летняя украинская легкоатлетка приняла довольно сдержанно. До тех пор, пока не подбежала к личному тренеру Татьяне Степановой и та не выкрикнула известный националистический лозунг украинцев. Магучих поддержала наставницу и повторила лозунг на церемонии награждения. Эпизод попал в телетрансляцию, но не был прерван ни организаторами чемпионата мира в Будапеште, ни руководителями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Санкции со стороны World Athletics не последовали, так как политические лозунги на соревнованиях ассоциации не запрещены. Но если бы Магучих поступила так на Олимпиаде в Токио, Международный олимпийский комитет, вероятно, наказал бы ее.

Фото: Marcus Brandt/Global Look Press Ярослава Магучих

Перед Олимпиадой в Токио МОК опубликовал руководящие принципы, в которых указал, какие типы протестов спортсменов будут запрещены на Играх. Правило 50 Олимпийской хартии запрещает атлетам высказывать политическую позицию во время соревнований.

Новые правила появились после того, как Олимпийский комитет США объявил выговор двум американским спортсменам за протесты на подиуме за медали на Панамериканских играх в Лиме. Фехтовальщик Рэйс Имбоден преклонил колени, а метательница молота Гвен Берри в знак протеста подняла кулак. Обоим дали испытательный срок на 12 месяцев — период, захватывающий Олимпиаду в Токио.

В марте этого года МОК выпустил рекомендации по допуску российских атлетов на международные соревнования. Кроме нейтрального статуса и отсутствия принадлежности к Вооруженным силам России, нашим спортсменам запретили как-либо демонстрировать поддержку СВО на Украине — ни на соревнованиях, ни в социальных сетях.

Какими скандалами известна Магучих

На Олимпиаде в Токио, где Ласицкене победила, а Магучих стала третьей, случился скандал. Россиянка и украинка сделали общее фото с флагами своих стран — при этом Мария выступала под флагом Олимпийского комитета России из-за санкций. Серебряная медалистка Игр австралийка Никола Макдермот фотографироваться не стала.

После этого Магучих раскритиковали на родине, а Министерство обороны Украины даже вызвало ее на беседу.

Ласицкене рассказывала, что Магучих отреклась от нее после того случая:

«Когда мы с Ярославой Магучих обнялись на Олимпиаде в Токио, с ней потом провели беседу определенные структуры на Украине, и она написала у себя в соцсети „враг не дремлет“ и так далее, отреклась от этого поступка и от меня. Тогда эту ситуацию целый месяц мурыжили, и никто не вступился — ни другие украинские девочки, ни Сергей Бубка, никто не сказал, что это спортсменка и не надо ее оскорблять. Все отмолчались, как будто происходящее — это норма».

Позже Магучих рассказала о сообщении от Ласицкене по поводу спецоперации. Разговора у ранее друживших спортсменок не получилось.

«Уже после чемпионата мира в Юджине она мне написала, но, знаете ли, это уже после стольких моих интервью. Она написала, что, конечно, она очень волнуется за нас и за эту ситуацию. Но, знаете, легче не стало. Прошло уже пять месяцев войны. Какой может быть разговор?» — сказала Магучих.

Также украинка заявила, что у нее больше нет кумира, — так она намекнула на разочарование в Ласицкене. Ее возмутило, что россиянка не выразила ей поддержку и не связалась с ней после начала СВО.

Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Olaf Rell/Global Look Press Ярослава Магучих

Национальный олимпийский комитет Украины пригрозил бойкотом после сообщений о том, что МОК может допустить россиян на Олимпиаду в Париж. Магучих заявила, что «это будет поражение для Украины».

«На самом деле, я считаю, что бойкотировать Олимпийские игры — это очень слабая позиция. Мы должны сделать все, чтобы этого не произошло. Но не для участия в Олимпийских играх. Это самое большое соревнование, которое смотрят все, кто не смотрел. Если там не будет украинских спортсменов, это провал, честно говоря», — заявляла Магучих.

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