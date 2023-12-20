«Жить инвалидом»: Костомаров пожалел, что согласился на ампутацию Роман Костомаров заявил, что жалеет о согласии на ампутацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский фигурист Роман Костомаров пожалел, что согласился на ампутацию конечностей. По словам спортсмена, которые приводит Пятый канал, он решился на операцию, будучи под впечатлением от истории о певице Юлии Началовой, скончавшейся от заражения крови после отказа ампутировать палец на ноге.

Потом, через какое-то время, я, конечно, об этом жалел. Я не хотел быть инвалидом, жить инвалидом, тем более таким. Хоть руки бы оставили, — поделился олимпийский чемпион.

Фигурист признался, что дал согласие на такое хирургическое вмешательство из-за страха повторить судьбу Началовой. Костомаров отметил, что ему во всем помогает его супруга Оксана Домина и их наследники. Ради семьи стоит жить дальше, во что бы то ни стало, считает мастер спорта.

Ранее олимпийский чемпион 2006 года рассказал, что первое время после ампутации конечностей не знал, как тренироваться, однако он не сдается и продолжает свое возвращение к спорту. По его словам, в адаптации к новой жизни ему помогли близкие.

17 декабря фигурист впервые выступил на коньках, это произошло в рамках юбилейного шоу Ильи Авербуха. После представления спортсмен вышел на поклон вместе с Домниной и Авербухом, после чего обратился к зрителям. Костомаров отметил, что во время нахождения в больнице не ощущал боли до того момента, пока ему не сказали о необходимости ампутировать руки и ноги.