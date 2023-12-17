Костомаров впервые выступил на коньках: где, что сказали Домнина и Авербух Фигурист Костомаров впервые выступил на коньках после ампутации

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Роман Костомаров

Фигурист Роман Костомаров впервые выступил на льду на коньках после операций. Как это было, что сказали его супруга спортсменка Оксана Домнина и фигурист Илья Авербух?

Когда Костомаров впервые вышел на лед

Фигурист появился на коньках в рамках юбилейного шоу Авербуха, которое состоялось 17 декабря в Москве. После представления спортсмен вышел на поклон вместе с Домниной и Авербухом, после чего обратился к зрителям.

«Это ни с чем не сравнимое ощущение — выйти на сцену, слышать вас, чувствовать вас. Чего тут говорить? Такова жизнь, порой она преподносит такие наитруднейшие сюрпризы», — сказал Костомаров, поблагодарив всех за поддержку.

Спортсмен также признался, что во время нахождения в больнице не ощущал боли до того момента, пока ему не сказали о необходимости ампутировать руки и ноги.

После этого Авербух заявил, что фигурист сам принял решение вернуться на лед. По его словам, еще летом во время обсуждения номера для Домниной Костомаров выразил желание вновь встать на коньки.

«Этот номер родился летом во время наших гастролей в Сочи, я приехал к Роме с Оксаной Домниной домой. Рома сам инициировал, чтобы возвращали Оксану на лед. Оксане было важно услышать это от Романа. Мы сели вместе. Я предложил идею, что Оксана расскажет, что происходило с ней. А Максим Шабалин будет таким ангелом, который приходит к ней. Оксана предложила эту интересную музыку. Рома сказал: „Ну а я? Я что, просто поеду?“», — рассказал Авербух.

Фото: Социальные сети Роман Костомаров

Как в России отреагировали на возвращение Костомарова

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что прослезилась, когда увидела фигуриста на льду. Она назвала прокат Костомарова крутым и душевным.

«Я не видела, как он тренировался. Очень малое количество человек видело, думаю, это сделано для „вау-эффекта“. Когда мне сказали, что он выйдет на лед, я думала, что просто выйдет к Оксане Домниной. А он поехал, еще и в паре. Меня пробило на слезы. Я всегда знала, что Рома крутой. Но не ожидала, что прямо здесь и сейчас он поедет, что я увижу, как он катается. Этого не понять не фигуристам. Мы стояли за кулисами. Не ожидали, что он встанет и поедет. Очень круто и душевно», — сказала Медведева.

В комментариях фигуриста поддержали. Поклонники говорят о мужестве и силе Костомарова и желают ему здоровья.

«Это что-то фантастическое! То ли XXI век научных технологий, то ли Роман — сверхчеловек!» — восхитился один из пользователей.

«Пример для подражания тем, кто опустил руки... Жизнь продолжается», — отметил другой.

«Молодец! Вновь можно им гордиться! Браво, Роман, Оксана, Илья и всем, кто был рядом, прошел с ним и этот тяжелый путь!» — добавил третий.

Что говорил Костомаров о возвращении в спорт

Фигурист рассказал, что первое время после ампутации конечностей не знал, как тренироваться, однако он не сдается и продолжает свое возвращение к спорту. По его словам, в адаптации к новой жизни ему помогли жена и брат.

«Для меня это был вообще шок. Как тренироваться? Я не понимал. У меня же... ничего нет. И для чего тренироваться? Все, все закончено», — заявил спортсмен.

Костомаров впервые встал на коньки после ампутации и протезирования. Ролик с тренировки он опубликовал в своем Telegram-канале. 11 декабря он показал ролик первого занятия на коньках. Костомаров опубликовал короткое видео проезда по льду, на котором даже немного разогнался, катаясь по площадке.

Фигурист недавно анонсировал документальный фильм о себе, который должен выйти 8 марта 2024 года.

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