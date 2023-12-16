Цыганов раскрыл сумму, переведенную им на нужды СВО Продюсер Вадим Цыганов заявил, что отправил около 100 млн рублей на нужды СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вадим Цыганов

Поэт и продюсер Вадим Цыганов рассказал NEWS.ru, что перевел на нужды специальной операции на Украине в общей сложности около 100 млн рублей. Он также раскритиковал тех, кто умаляет вклад волонтеров в помощь российским военным.

Я — маленький человек, но, думаю, миллионов 100 [рублей] мы уже отправили своих денег за два года, — сказал Цыганов.

Утверждения о том, что вклад волонтеров в помощь ВС России в зоне спецоперации составляет всего 0,01% процента, он назвал ложью. Людей, которые делают подобные заявления, Цыганов назвал «либо предателями, либо врагами» без совести. Продюсер подчеркнул, что знает тысячи человек, которые помогают российским военным, чем могут.

В начале декабря президент Владимир Путин на выставке «Россия» в Москве вручил премию «Волонтер года» жительнице Воронежа Наталье Аминевой. Женщина вместе с детьми, супругом и родителями помогает российским военным тем, что изготавливает маскировочные сети и окопные свечи, а также вяжет носки. Глава государства отметил, что добровольцами и волонтерами в России являются 25% населения. Желание помочь нуждающимся, по его словам, передается из поколения в поколение. Президент поблагодарил российских волонтеров за помощь участникам СВО и их семьям.