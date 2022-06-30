Хорошая фигура: дочь Тутберидзе тайно вышла замуж ради сборной США? Сегодня, 30 июня, состоится просмотр в сборную США

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Российские спортсмены, члены сборной России Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Разговоры о переходе российских фигуристов Дианы Дэвис (дочери Этери Тутберидзе) и Глеба Смолкина, выступающих в танцах на льду, под флаг США велись давно. Но теперь этот вопрос, кажется, почти решился. Источники из Америки сообщают о готовящемся просмотре в местную федерацию, а в интернете гуляет документ, подтверждающий факт женитьбы Дэвис и Смолкина. Что вообще происходит?

Впервые информация о готовящемся переходе дочери Тутберидзе в сборную США появилась в начале июня. С инсайдом выступил американский блогер Дэйв Лиз. На тот момент Диана Дэвис находилась в США со своим партнером Глебом Смолкиным. Они готовились к новому сезону вместе с известным хореографом Бенуа Решо и двукратным олимпийским чемпионом Евгением Платовым. Вскоре к ним присоединилась и Этери Тутберидзе.

Тогда информацию о том, что Диана Дэвис готовится к переходу в сборную США, опровергла сама фигуристка. Она сделала репост в своей соцсети, подписав публикацию следующим образом: «Какие интересные новости о себе узнаю».

Наша федерация тоже ожидаемо ушла в отрицание, отметив, что они не получали никаких запросов от коллег из Штатов.

Одновременно с этим инсайдом появилась информация о желании Тутберидзе уехать в США. Источник тот же. Этери эту информацию тут же опровергла. А вот про дочь не сказала ни слова.

Затем в этой истории наступило затишье. Относительное. Фоном продолжали поступать неоднозначные новости. То «Матч ТВ» сообщит, что Диана и Глеб прекратили сотрудничество со своим основным тренером Игорем Шпильбандом, то выяснится, что все ученики Тутберидзе уже собрались в Новогорске, а тренера нет, она все еще в США. Было очевидно, что что-то происходит неладное.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Слева: Этери Тутберидзе и тренер Игорь Шпильбанд

И вот, 29 июня появились новые подробности о переходе дочери Тутберидзе под флаг США. Все тот же Дэйв Лиз оповестил, что 30 июня состоится просмотр Дианы и Глеба в Федерацию фигурного катания США. Известно даже место просмотра — каток в Нью-Джерси. Присутствовать на этом «мероприятии» будут члены федерации и глава техкома Международного союза конькобежцев (ISU) по танцам на льду Шон Реттстатт. Совпадение или нет, но ни от Дианы, ни от Этери опровержений этой информации не последовало.

Более того. Если на первых порах фигурнокатательная общественность комментировала инсайды американца исключительно в стиле «это фейк», «бред», «не верю», то по истечении месяца настроения как будто изменились.

Вот комментарий заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой от 7 июня:

Да не будет она выступать за США. Когда вы успокоитесь, журналисты? Вас интересует чужая жизнь, бедняги вы. Не могу даже представить, что дочь Тутберидзе может сменить спортивное гражданство. И представлять не хочу, — цитирует Тарасову Sport24.

А вот от 29 июня:

Я не участвую в этих сплетнях ни как человек, ни как женщина, ни как тренер. Даже если завтра у них родится ребенок и они будут выступать за США. Не забывайте, что наших не допустили на чемпионаты Европы и мира. Это ужасающая несправедливость, безобразное событие мирового значения. Какие-то люди задумались. Вместо того чтобы этот год сидеть, лучше его потерять в Америке, а потом выступать за США, — заявила Тарасова «Р-Спорт».

Отчасти информацию о переходе фигуристов подтвердил директор «Самбо-70» Ренат Лайшев. Он отметил, что в любом другом случае Тутберидзе вряд ли бы задерживалась в Америке, а также добавил, что ребята вольны выступать там, где им хочется.

Не лишним будет в очередной раз отметить, что у фигуристов есть абсолютно все основания для того, чтобы выступать за сборную США. Диана Дэвис, которая родилась в Лас-Вегасе, имеет американское гражданство. Ее паспорт позволяет их дуэту участвовать в национальных и даже международных стартах: этапах Гран-при, чемпионатах Европы и мира. Единственная проблема — это Олимпиада. Для участия в Играх оба партнера должны иметь гражданство страны, которую они представляют. Есть два способа, как это можно сделать. Первый — длительный период проживания на территории страны. Второй (более облегченный) — гражданство по браку.

Собственно, ребята уже решили этот вопрос. На сайте Clerk.clarkcountynv.gov говорится о том, что Дэвис и Смолкин зарегистрировали брак 18 марта в штате Невада.

Фото: clerk.clarkcountynv.gov

Через три года после брака Смолкин сможет подать документы на гражданство, а там и до Игр-2026 в Милане рукой подать.

В общем, пока все говорит о том, что официальное объявление о переходе не за горами. Ждем.