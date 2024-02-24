Жила в приюте, уехала в США, воспитала Валиеву: тяжелая судьба Тутберидзе

Фото: Dmitry GolubovichDmitry Golubovich

Этери Тутберидзе

24 февраля Этери Тутберидзе отмечает 50-летие. Воспитанницами известного российского тренера были Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева и многие другие. Накануне юбилея NEWS.ru собрал наиболее яркие факты жизни и карьеры Тутберидзе.

Из-за чего Тутберидзе завершила карьеру фигуристки

Этери Тутберидзе начинала карьеру в фигурном катании как одиночница. Она вышла на лед в четыре с половиной года, ее первым тренером стала Евгения Зеликова. Потом со спортсменкой работал уже муж Зеликовой Эдуард Плинер, заслуженный тренер РСФСР, который также тренировал олимпийскую чемпионку Наталью Бестемьянову.

В одиночном катании у Этери не сложилось. У Тутберидзе был хороший для тех времен прыжковый набор — двойной аксель, тройные сальхов и тулуп. Но у нее не получалось самостоятельно работать, когда главный тренер уезжал на соревнования с другими учениками. Помимо этого, фигуристка часто получала травмы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Последней каплей стала трещина в позвоночнике. Врачи сказали, что полгода не смогу кататься. Но моя мама совершила чудо. Меня кололи кальцием, давали таблетки. За три месяца я умудрилась вырасти на 22 сантиметра, то ли благодаря кальцию, то ли потому что в папу пошла. Папа был высокий — 1 метр 86 сантиметров», — приводит слова Тутберидзе Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР).

Поэтому Этери ушла в танцы: она успела потренироваться у Татьяны Тарасовой, Елены Чайковской, Натальи Линичук, Геннадия Аккермана. Несколько раз фигуристка становилась призером этапов кубка СССР и попадала в финал.

Почему Тутберидзе жила в приюте для бездомных в США

Когда Тутберидзе было 18, ей предложили работу в Америке. Тогда в СССР шла перестройка, многие фигуристы либо заканчивали спортивную карьеру, либо уезжали. Этери выбрала второй вариант и прилетела в Оклахому в составе российского балета на льду, но еще в аэропорту столкнулась с проблемами.

В США пустили не всю группу россиян — только жителей Москвы. Оказалось, что у фигуристов из других городов недействительные паспорта. Им пришлось месяц оформлять новые документы, они не могли выступать. Тутберидзе и некоторые другие спортсмены остались без денег.

«Чтобы мы не умерли с голоду, нас водили по баптистским церквям обедать. Мы должны были отсидеть службу, а после прихожанам выносили воду, какие-то маленькие бутербродики... На катке нам выделили лед, правда, не сразу. Тренировались каждый день с 5 до 7 утра», — говорила Тутберидзе.

Когда вся труппа наконец собралась вместе, оказалось, что с ними расторгли контракт из-за того, что фигуристы не выполнили ряд условий. Им пришлось жить в приютах для бездомных от молодежной христианской волонтерской организации YMCA.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Благотворительные обеды

На глазах Тутберидзе произошел теракт в США

Во время жизни в Америке Тутберидзе стала очевидицей одного из самых крупных терактов. 19 апреля 1995 года в Оклахома-Сити у административного здания Альфреда Марра взорвался заминированный автомобиль. Здание было полностью разрушено, 168 человек погибли, более 680 получили ранения. Тутберидзе тогда жила напротив взорванного здания.

Как вспоминала тренер, взрыв произошел утром, когда она пошла умываться. Ее оглушило взрывной волной, после чего, по словам фигуристки, она внезапно оказалась на улице с зубной щеткой и в халате.

«Стекла, обломки, развороченные плиты, кровь, искалеченные тела... Поначалу не понимали, что произошло. Был дом, сейчас его нет, только пыль, а на перекрестке груда обломков вместо автомобилей», — вспоминала Этери.

На улице Тутберидзе заметил пожарный, который увел ее из эпицентра теракта. Он позволил ей и ее партнеру Николаю Аптеру на время остаться в своей семье.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем еще занималась Тутберидзе в США

Пожарный помог связаться с компанией Ice Capades, представители которой попросили фигуристов записать видео с парными элементами.

Спортсменам повезло: после этого Николаю и Этери предложили контракт в одном из шоу. Как пострадавшим в теракте им выплатили по $1200, на которые они купили подержанный автомобиль и оплатили дорогу в Цинциннати на шоу.

Тутберидзе и Аптер выступали в паре около четырех лет. Они исполняли даже сальто — таким было требование со стороны организаторов. Потом Николай сказал, что устал и хотел бы попробовать более спокойный вид выступлений. Фигуристы уехали в Сан-Антонио и начали тренировать американцев разного возраста.

Карьера Тутберидзе в России

Этери зарабатывала деньги в США, но часто летала в Россию, чтобы увидеться с родителями. В конце концов Тутберидзе решила окончательно вернуться домой. На родине тренер не сразу смогла получить работу.

В одном из телефонных справочников Этери нашла объявление о поиске специалиста в группу здоровья в цирке на льду. Тутберидзе позвонила по указанному номеру, и ее пригласили на работу.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости Этери Тутберидзе

Лишь в 2008 году Этери устроилась на должность старшего тренера в СДЮСШОР № 37 в Москве. В 2013-м школа была преобразована в отделение «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта.

Осенью прошлого года на юго-западе Москвы было закончено строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе, где теперь будет работать известный специалист.

Подход Тутберидзе назвали конвейером

Многие российские фигуристки добились успехов после того, как начали работать с Тутберидзе. Именно ее воспитанницы стали первыми выполнять четверные прыжки — ультра-си. Этот элемент достаточно сложный, чреват падениями. После этого номера фигуристки не раз получали травмы головы, их увозили на скорой.

Многие критиковали подход Тутберидзе, а Алена Косторная называла его «конвейером». По словам бывшей ученицы тренера, фигуристки завоевывали главные награды только пару сезонов, когда им было по 15–16 лет, а потом завершали карьеру из-за травм.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Ирина Слуцкая

Как ученицы Тутберидзе ссорились с тренером

Когда ученицы Тутберидзе взрослели, между ними и специалистом часто происходили ссоры. Первой фигуристкой, которая прославилась после работы с тренером, стала Полина Шелепень. Тренер часто высказывалась лестно о технике выполнения прыжков и таланте девушки, пока была ее наставником. Когда фигуристка ушла от нее, Тутберидзе поменяла позицию.

«У самой Полины никогда не было спортивных амбиций — они были у меня. Это я старалась всем доказать, что моя спортсменка будет и прыгать, и побеждать. Полина была слишком высокой, некоординированной, „вязкой“ — то есть совершенно не годилась для прыжков. И тем не менее запрыгала», — говорила Тутберидзе.

Евгения Медведева под руководством тренера выиграла два чемпионата России, Европы и мира. На Олимпиаду-2018 фигуристка отправилась с травмой. Она стала на соревнованиях в Пхенчане лишь второй, уступив Алине Загитовой. Оказалось, что Медведева не могла показать высокие результаты из-за стрессового перелома стопы и множественного перелома позвоночника. После Игр Медведева ушла от Тутберидзе к Брайану Орсеру и переехала в Канаду.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Этери Тутберидзе с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой

Как живет Тутберидзе сейчас

Этери остается главным тренером в собственной школе. Под ее руководством сейчас работают чемпионка России 2024 года Аделия Петросян, победитель первенства страны Даниил Самсонов, чемпионка страны по прыжкам Маргарита Базылюк. Специалист продолжает сотрудничество с грузинским одиночником Никой Эгадзе и со спортивными парами, в частности с чемпионами Европы Александрой Бойковой/Дмитрием Козловским.

Фото: Komsomolskaya PravdaDmitry Golubovich Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе на Новоясеневском проспекте

В этом сезоне на соревнованиях Тутберидзе появляется редко — она не присутствовала на большинстве этапов российских Гран-при и на Спартакиаде в Магнитогорске. Весной должен пройти очередной тур шоу «Чемпионы на льду», в котором принимают участие ее ученики и приглашенные гости.

Изначально главной звездой должна была стать Камила Валиева. Даже после оглашения приговора CAS фигуристка оставалась на афише шоу. Но несколько дней назад в социальных сетях команды Тутберидзе объявили, что Камилу заменит Александра Трусова.

В текущем сезоне Тутберидзе часто летала в США и другие страны, чтобы поддержать дочь Диану Дэвис. Фигуристка выступает в танцах на льду с мужем Глебом Смолкиным. В сезоне 2021/22 спортсмены в составе сборной России попали на Олимпиаду в Пекине, а прошлом году решили кататься за Грузию.

В начале февраля стало известно, что Тутберидзе будет ведущей шоу «Большие девочки» на телеканале «Пятница». Цель проекта — помочь девушкам похудеть, избавиться от ментальных проблем и заработать солидные призовые.

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