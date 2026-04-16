К лету худею с этим тортом — «Красотка» без сахара и муки: готовим в микроволновке за 4 минуты

Беру банан, творог и яйцо — и за 4 минуты в микроволновке готовлю торт, который получается нежным, сочным и без грамма сахара. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от сладкого.

Получается обалденная вкуснятина: мягкий влажный бисквит с бананово-творожной текстурой, а сверху — глянцевая шоколадная глазурь, которая делает этот диетический десерт настоящим праздником вкуса.

Для приготовления вам понадобится: банан (100 г), 80 г мягкого творога, яйцо, 1,5 столовой ложки рисовой муки (15 г); для глазури — 2 дольки темного шоколада, столовая ложка молока. Разомните банан вилкой в пюре, смешайте с яйцом, творогом и мукой. Выложите тесто в силиконовую форму, поставьте в микроволновку на 4 минуты. Готовый торт переверните на тарелку. Шоколад растопите с молоком, полейте десерт. Украсьте ягодами и мятой. Этот торт можно есть хоть каждый день — он не навредит фигуре.

