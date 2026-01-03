Куриная грудка не будет сухой, если приготовите ее так: запекаем филе с чудо-шапочкой

Запеките невероятно сочную и ароматную куриную грудку с чудо-шапочкой, благодаря которой филе получится невероятно нежным и сочным.

Вкус — потрясающий: куриная грудка остается идеально сочной и нежной, а верхний слой из запеченных овощей в сливочной заливке образует вкусную, ароматную корочку. Куриная грудка не будет сухой, если приготовите ее так.

Вам понадобится: 2 цельные куриные грудки без кожи и кости, соль, перец. Для шапочки: 1 крупная морковь, 1 луковица, 2 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. сметаны, 2 ст. л. майонеза, 1 яйцо, пучок укропа. Духовку разогрейте до 180 °C. Куриные грудки разрежьте на пластины удобного размера, слегка отбейте, натрите солью и перцем. Выложите в форму для запекания. На сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и тертую морковь на масле до мягкости, остудите. В миске смешайте остывшие овощи, сметану, майонез, яйцо и укроп до однородности. Равномерно распределите эту овощную смесь толстым слоем поверх каждой куриной грудки, полностью покрывая мясо. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку на 25 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 10–15 минут до румяной корочки.

