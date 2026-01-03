Новый год — 2026
Этот салат «лезет» всегда: абсолютная вкуснота с копченой грудкой и пекинкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Готовим абсолютную вкусноту с копченой грудкой и пекинкой. Есть салаты, от которых не устаешь даже после праздников, — этот как раз из таких. Легкий, сочный и при этом сытный, он отлично смотрится в порционной подаче и съедается до последней ложки. Копченая курица дает насыщенный вкус, а пекинская капуста и помидоры добавляют свежесть и баланс.

Ингредиенты: копченая куриная грудка — 300 г, яйца — 4 шт., пекинская капуста — 200 г, помидоры — 250 г, твердый сыр — 150 г, майонез (можно ПП) — по вкусу, батон — для сухариков.

Приготовление: яйца отваривают вкрутую, остужают и натирают на крупной терке или мелко нарезают, копченую курицу режут небольшими кубиками, пекинскую капусту тонко шинкуют, помидоры нарезают кубиком, сыр натирают на крупной терке. Батон нарезают кубиками и подсушивают в духовке или на сковороде до хрустящих сухариков. Салат собирают порционно в креманках слоями: курица, немного майонеза, яйца, пекинская капуста, помидоры, сыр и снова тонкий слой майонеза. Перед подачей посыпают хрустящими сухариками.

Нежный, свежий и очень удачный — тот самый салат, который всегда исчезает первым.

Ранее мы делились рецептом торта из лаваша с копченой курицей. Закуска на ура, когда нужно сообразить что-то вкусное к приходу гостей.

Ольга Шмырева
