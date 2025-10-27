Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 12:53

В Кремле раскрыли, чем руководствуется Россия в переговорах с США

Песков: Россия руководствуется национальными интересами при диалоге с США

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия руководствуется собственными национальными интересами, в том числе и при налаживании диалога с США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, так было, есть и будет, пишет ТАСС.

При всей нашей открытости к налаживанию диалога с Соединенными Штатами все-таки Россия прежде всего и президент России руководствуется собственными национальными интересами. Так было, так и есть, и так будет дальше, — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российско-американский саммит в Будапеште скорее перенесен, а не отменен. По его словам, диалог всегда лучше, чем конфронтация.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил встречу с Путиным. По его словам, переговоры будут организованы в будущем.

При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что изменение позиции Трампа по встрече с Путиным открывает для Москвы новые возможности. Политик указал, что отмена саммита в Венгрии позволяет ВС России действовать более решительно.

