04 апреля 2026 в 09:22

Стало известно, сколько зарабатывают молодые мигранты в России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Молодые мигранты зарабатывают в России 80–120 тыс. рублей в месяц, передает РИА Новости. Аналитики DBS Group уточнили, что речь идет о гражданах в возрасте от 18 до 35 лет, которые зачастую заняты в розничной торговле, доставке, гостиничном бизнесе и пассажирских перевозках, при этом совмещая работу с обучением.

Уровень дохода в среднем варьируется от 80 000 до 120 000 рублей в месяц и зависит от формата занятости — частичной или полной, а также от конкретной сферы и графика работы, — указали авторы исследования.

Ранее сообщалось, что наиболее высокие зарплаты в России предлагают мигрантам на должности председателя правления — 380 тыс. рублей. Из данных Минтруда России следует, что менеджеру по образовательной деятельности платят почти 303 тыс. рублей, а директору по производству — 255 тыс. рублей.

Между тем профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова указала, что высокие зарплаты касаются лишь узкого сегмента, а основная масса мигрантов трудится в сферах, не пользующихся спросом у местного населения. По ее словам, строительство, ЖКХ, грузоперевозки, а также производство и ретейл являются главными сферами притяжения иностранной рабочей силы в России.

