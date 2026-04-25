Россиянам назвали альтернативы отдыху в странах Ближнего Востока

Египет и страны Азии стали альтернативами отдыху на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости. Эти варианты считаются наиболее доступными для россиян по стоимости туров.

Отмечается, что средняя цена тура на двоих в Египет в мае-июне составляет 172 тыс. рублей. В Азии туристы чаще всего выбирают города Китая и Вьетнама, стоимость поездки в среднем равна 173 тыс. и 157 тыс. рублей соответственно. Также доступной альтернативой ближневосточным курортам считается Турция.

Ранее секретарь палаты отелей при профсоюзе турпалат в провинции Южный Синай Хани Сулейман заявил, что в курортном городе Шарм-эш-Шейх больше всего иностранных туристов приезжают из России и Италии. Он отметил, что именно эти две страны делят первое место по числу отдыхающих на курорте.

До этого тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь сообщила, что Черногория может стать прекрасной альтернативой Турции для российских туристов, учитывая отсутствие визовых требований. По ее словам, для отдыха в этой стране можно выбирать тот же период, что и для поездки на турецкие курорты, так как климат схожий.