Подвиг ликвидаторов и «мирный атом»: фото с выставки, посвященной ЧАЭС

Экспозиция «Чернобыль. Подвиг народа» в музее «Атом» на ВДНХ в Москве. Экспозиция открылась 24 апреля, открытие приурочено к 40-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года Экспозиция «Чернобыль. Подвиг народа» в музее «Атом» на ВДНХ в Москве. Экспозиция открылась 24 апреля, открытие приурочено к 40-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
24 апреля в музее «АТОМ» для гостей Главной выставки страны открылась экспозиция «Чернобыль. Подвиг народа». Здесь можно узнать об истории создания отечественных атомных электростанций и о подвиге ликвидаторов событий на Чернобыльской АЭС, потрясшем мир 40 лет назад.

Новая экспозиция объединила два основных пространства: тематический блок, посвященный развитию советских АЭС в 1950–1980-х годах, и блок, посвященный происшествию на Чернобыльской АЭС.

Экспозиция «Советские АЭС» рассказывает, как развивались реакторы, и как электростанции, работающие на мирном атоме, распространились по территории СССР и за ее пределами. Здесь посетители увидят карту советских атомных станций, а также инсталляцию, посвященную отечественной атомной энергетике.

Второй блок экспозиции повествует о событиях в Чернобыле, произошедших 26 апреля 1986 года. Здесь посетители узнают о труде ликвидаторов и об изменении подхода к безопасности АЭС. Гости увидят макет 4-го энергоблока, где случилась авария, а также кинохронику, снятую на месте событий, и архивные документы.

Специально к открытию новой экспозиции в пространстве музея «АТОМ» обновили раздел «Время мечтать», посвященный 1960–1980-м годам. Теперь здесь установили новый макет первой отечественной атомной электростанции в Обнинске, на котором можно будет увидеть турбинный цех и брызгальный бассейн, а также подземную часть зданий. Кроме того, инсталляция в виде Центрального пульта управления Обнинской АЭС будет дополнена интерактивной механикой.

Самые яркие кадры с экспозиции — в галерее NEWS.ru.

Макет здания Обнинской АЭС в экспозиции «Чернобыль. Подвиг народа» в музее «Атом» на ВДНХ в Москве. Экспозиция открылась 24 апреля, открытие приурочено к 40-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экспозиция «Чернобыль. Подвиг народа» в музее «Атом» на ВДНХ в Москве. Экспозиция открылась 24 апреля, открытие приурочено к 40-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сотрудница МЧС РФ у макета Обнинской АЭС в рамках выставки «Чернобыль. Подвиг народа» в музее «Атом» на ВДНХ в Москве. Выставка приурочена к 40-летию аварии на Чернобылькой АЭС 26 апреля 1986 года
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Макет здания Обнинской АЭС в экспозиции «Чернобыль. Подвиг народа» в музее «Атом» на ВДНХ в Москве. Экспозиция открылась 24 апреля, открытие приурочено к 40-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Карта атомных электростанций, построенных советскими атомщиками, в экспозиции «Чернобыль. Подвиг народа» в музее «Атом» на ВДНХ в Москве. Экспозиция открылась 24 апреля, открытие приурочено к 40-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Карта атомных электростанций, построенных советскими атомщиками, в экспозиции «Чернобыль. Подвиг народа» в музее «Атом» на ВДНХ в Москве. Экспозиция открылась 24 апреля, открытие приурочено к 40-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Карта атомных электростанций, построенных советскими атомщиками, в экспозиции «Чернобыль. Подвиг народа» в музее «Атом» на ВДНХ в Москве. Экспозиция открылась 24 апреля, открытие приурочено к 40-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Карта атомных электростанций, построенных советскими атомщиками, в экспозиции «Чернобыль. Подвиг народа» в музее «Атом» на ВДНХ в Москве. Экспозиция открылась 24 апреля, открытие приурочено к 40-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Карта атомных электростанций, построенных советскими атомщиками, в экспозиции «Чернобыль. Подвиг народа» в музее «Атом» на ВДНХ в Москве. Экспозиция открылась 24 апреля, открытие приурочено к 40-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Карта атомных электростанций, построенных советскими атомщиками, в экспозиции «Чернобыль. Подвиг народа» в музее «Атом» на ВДНХ в Москве. Экспозиция открылась 24 апреля, открытие приурочено к 40-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фотокорреспондент NEWS Наталья Шатохина на выставке «Чернобыль. Подвиг народа» в музее «Атом» на ВДНХ в Москве. Экспозиция открылась 24 апреля, открытие приурочено к 40-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Экспозиция «Чернобыль. Подвиг народа» в музее «Атом» на ВДНХ в Москве. Экспозиция открылась 24 апреля, открытие приурочено к 40-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экспозиция «Чернобыль. Подвиг народа» в музее «Атом» на ВДНХ в Москве. Экспозиция открылась 24 апреля, открытие приурочено к 40-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экспозиция «Чернобыль. Подвиг народа» в музее «Атом» на ВДНХ в Москве. Экспозиция открылась 24 апреля, открытие приурочено к 40-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Демонстрация свечения Вавилова — Черенкова в экспозиции «Чернобыль. Подвиг народа» в музее «Атом» на ВДНХ в Москве. Экспозиция открылась 24 апреля, открытие приурочено к 40-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Имитация рубки атомного ледокола в экспозиции «Чернобыль. Подвиг народа» в музее «Атом» на ВДНХ в Москве. Экспозиция открылась 24 апреля, открытие приурочено к 40-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
