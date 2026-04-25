Подвиг ликвидаторов и «мирный атом»: фото с выставки, посвященной ЧАЭС

Экспозиция «Чернобыль. Подвиг народа» в музее «Атом» на ВДНХ в Москве.

24 апреля в музее «АТОМ» для гостей Главной выставки страны открылась экспозиция «Чернобыль. Подвиг народа». Здесь можно узнать об истории создания отечественных атомных электростанций и о подвиге ликвидаторов событий на Чернобыльской АЭС, потрясшем мир 40 лет назад.

Новая экспозиция объединила два основных пространства: тематический блок, посвященный развитию советских АЭС в 1950–1980-х годах, и блок, посвященный происшествию на Чернобыльской АЭС.

Экспозиция «Советские АЭС» рассказывает, как развивались реакторы, и как электростанции, работающие на мирном атоме, распространились по территории СССР и за ее пределами. Здесь посетители увидят карту советских атомных станций, а также инсталляцию, посвященную отечественной атомной энергетике.

Второй блок экспозиции повествует о событиях в Чернобыле, произошедших 26 апреля 1986 года. Здесь посетители узнают о труде ликвидаторов и об изменении подхода к безопасности АЭС. Гости увидят макет 4-го энергоблока, где случилась авария, а также кинохронику, снятую на месте событий, и архивные документы.

Специально к открытию новой экспозиции в пространстве музея «АТОМ» обновили раздел «Время мечтать», посвященный 1960–1980-м годам. Теперь здесь установили новый макет первой отечественной атомной электростанции в Обнинске, на котором можно будет увидеть турбинный цех и брызгальный бассейн, а также подземную часть зданий. Кроме того, инсталляция в виде Центрального пульта управления Обнинской АЭС будет дополнена интерактивной механикой.

