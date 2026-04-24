Россиян предупредили о штрафах за мигрантов на дачных участках

Россиян предупредили об ответственности за привлечение нелегальных мигрантов к работе на дачных участках, рассказал ТАСС адвокат Игорь Баранов. В случае выявления нарушений штраф для граждан может составлять от 2 до 7 тыс. рублей в зависимости от региона.

Закон рассматривает даже частное лицо как работодателя, если оно привлекает человека к работе, пусть и временной. Главным риском является привлечение к ответственности за незаконное использование труда иностранного гражданина. В соответствии со ст. 18.15 КоАП РФ, если выяснится, что у работника нет права на трудовую деятельность в России, например, отсутствует патент или разрешение, штраф для граждан может составлять от 2000 до 5000 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — от 5000 до 7000 рублей, — заявил Баранов.

Юрист отметил, что ответственность наступает даже в случае, если наниматель не был осведомлен о нелегальном статусе работника. Также он подчеркнул необходимость проверки документов перед началом сотрудничества, включая патент, регистрацию и миграционную карту.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева заявила: дачникам грозит штраф в размере 35 тыс. рублей за неправильный слив воды, загрязняющий почву и подземные воды. Она предупредила, что ответственность также предусмотрена за баню, если она считается капитальным строением с фундаментом и не поставлена на кадастровый учет.