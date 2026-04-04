04 апреля 2026 в 09:31

В Швейцарии указали на тревожную деталь в ударе Киева по «Арктик Метагаз»

Эксперт Боссхард: удар по «Арктик Метагаз» показал неуправляемость Зеленского

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Атака ВСУ на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море показывает выход украинского президента Владимира Зеленского из-под контроля западноевропейских стран, заявил подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард. По его словам, которые приводит ТАСС, глава государства в будущем может настроить против себя еще больше стран ЕС. Также Зеленский способен «создать угрозу глобальной войны против торгового судоходства», уточнил эксперт.

Администрация Зеленского даже для западноевропейцев все больше становится неуправляемой ракетой, превращаясь на палубе корабля, уносимого ветром, в пресловутую «незакрепленную пушку», которая уничтожает все, что попадается ей на пути, — отметил он.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ усилили атаки на Москву и Санкт-Петербург, потому что Киев осознает свой проигрыш. Он не исключил, что Украина хочет втянуть западные страны в конфликт с Россией — это может произойти, если ВС РФ ответят жестко и масштабно.

Также сообщалось, что Украина не выполнила свыше десяти требований, обязательных для вступления в Евросоюз, чем сильно разочаровала Брюссель. При этом, по словам немецких аналитиков, лидеры ЕС наговорили об украинском правительстве немало преждевременных похвал. В частности, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, Киев добился «значительного прогресса» на пути к членству.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Запад
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

