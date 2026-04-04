Десятки человек пострадали при обрушении конструкций на стадионе

Десятки человек пострадали при обрушении конструкций на стадионе В Перу 47 человек пострадали при обрушении трибун на стадионе

На стадионе Алехандро Вильянуэва в столице Перу Лима произошло масштабное обрушение конструкции, в результате которого пострадали 47 человек, еще один скончался от полученных травм, сообщило в соцсети Х Министерство здравоохранения Перу. Глава ведомства Кесар Васкес Санчес подтвердил, что все пострадавшие уже получают помощь в столичных больницах.

Мы хотим успокоить семьи. Медицинская помощь пострадавшим была оказана незамедлительно, — заявил министр.

Он призвал родственников пострадавших сохранять спокойствие и заверил, что врачи делают все возможное для стабилизации раненых. Для координации действий власти ввели режим экстренного оповещения во всех столичных клиниках, чтобы гарантировать бесперебойный прием пациентов.

Ранее взрыв прогремел в ночном клубе в перуанской провинции Трухильо. Пострадали 33 человека. Местный комитет здравоохранения рассказал, что у части пострадавших оторвало конечности, а другие посетители получили осколочные ранения различной степени тяжести. Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств произошедшего.