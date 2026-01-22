Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 16:56

Кондитерская Юлии Высоцкой представила десерты ко Дню святого Валентина

Фото: Кондитерская «Сладкое Соленое»
Читайте нас в Дзен

Кондитеры начинают подготовку ко Дню святого Валентина. Так, московская кондитерская «Сладкое Соленое» актрисы Юлии Высоцкой представила коллекцию десертов, посвященную Дню святого Валентина. В тематическую линейку вошли восемь авторских десертов. Особенностью каждого из них являются премиальные ингредиенты: бельгийский шоколад, итальянская мастика, натуральная ваниль и свежие ягоды. Все десерты изготовлены вручную.

В частности, кондитерская выпустила бенто-торты «Love you» и «Я так люблю тебя». Эти компактные десерты весом от 600 г до одного килограмма рассчитаны на проведение романтического ужина. Их представили в двух дизайнах на выбор: пастельной и яркой гамме.

Фото: Кондитерская «Сладкое Соленое»

В коллекцию также вошел торт «Сладкое Облако» с декором из сахарной ваты и шоколадный шар «Цветок магнолии» — интерактивный двухкилограммовый десерт. Второй из десертов выполнен из бельгийского молочного шоколада. Его начинку покупатели могут выбрать самостоятельно. В комплекте с шаром идет молоток для разбивания верхней полусферы.

Сладкое облако Сладкое облако Фото: Кондитерская «Сладкое Соленое»

Кроме того, в рамках праздничной линейки выпустили муссовый торт «Два сердца», а также набор тарталеток с клубникой, голубикой и шоколадным ганашем. А для любителей сладостей необычной формы создали порционный муссовый десерт «Мишка».

В компании отметили, что в 2026 году среди покупателей вырос спрос на персонализацию, эмоциональную составляющую десертов и интерактивные форматы. Люди стали чаще отдавать предпочтение необычным визуальным решениям, а не символике в виде красных сердец.

Ранее Высоцкая объявила о старте сезонной программы восстановления организма, полностью отказавшись от кофе, сахара и алкоголя. Артистка подробно описала новый рацион, включающий овощи, супы-пюре и кисломолочные продукты только из козьего и овечьего молока.

Читайте также
Усыновление ребенка, борьба за дочь после ДТП, рецепты: как живет Высоцкая
Культура
Усыновление ребенка, борьба за дочь после ДТП, рецепты: как живет Высоцкая
Высоцкая раскрыла, как мемы о ее готовке сказались на бизнесе
Шоу-бизнес
Высоцкая раскрыла, как мемы о ее готовке сказались на бизнесе
Долой сметанник! Рулет «Пчелка» с медом, грецкими орехами и сметанным кремом — влажный, душистый и очень домашний
Общество
Долой сметанник! Рулет «Пчелка» с медом, грецкими орехами и сметанным кремом — влажный, душистый и очень домашний
Беру стакан кефира и пачку вишни: шоколадные кексы пеку за полчаса — магазинные десерты больше не покупаю
Общество
Беру стакан кефира и пачку вишни: шоколадные кексы пеку за полчаса — магазинные десерты больше не покупаю
Путин потребовал защитить малый бизнес, упомянув пекарню «Машенька»
Власть
Путин потребовал защитить малый бизнес, упомянув пекарню «Машенька»
Юлия Высоцкая
десерты
бизнес
актрисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Заточка садового инструмента: простая инструкция для дачников
В Московском зоопарке выходили детеныша краснокнижного примата потто
«Народ требует крови»: проблемы Долиной не закончены? Новое дело
Армения вошла в Совет мира по спецусловию
«Она высокомерная»: что говорят соседи Долиной по подмосковному Славино
Макрон заявил о задержании танкера, следовавшего из России
Сын Золотовицкого поделился болью на девятый день после смерти отца
В России объявили в розыск бежавшую поэтессу
Жена Алдонина поздравила своего тяжелобольного супруга с 46-летием
Слова Стубба о России вызвали возмущение в Финляндии
В Госдуме высказались о пилоте, посадившем самолет на пшеничное поле
Построившая яхту Bayesian требует огромную сумму от вдовы Линча
Посадка самолета в поле принесла миллиарды «Уральским авиалиниям»
Трое подростков жестоко избили пенсионера в российском регионе
Педофил был осужден за насилие над малолетними сестрами
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
«Поприкалывались и хватит»: ИП отказался от торгов за московский аэропорт
«Реал» вновь возглавил рейтинг самых доходных футбольных клубов мира
Юрист объяснил, может ли начальство запретить телефоны на работе
Резонансная история ползающей на четвереньках пенсионерки дошла до властей
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.