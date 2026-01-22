Кондитерская Юлии Высоцкой представила десерты ко Дню святого Валентина

Кондитеры начинают подготовку ко Дню святого Валентина. Так, московская кондитерская «Сладкое Соленое» актрисы Юлии Высоцкой представила коллекцию десертов, посвященную Дню святого Валентина. В тематическую линейку вошли восемь авторских десертов. Особенностью каждого из них являются премиальные ингредиенты: бельгийский шоколад, итальянская мастика, натуральная ваниль и свежие ягоды. Все десерты изготовлены вручную.

В частности, кондитерская выпустила бенто-торты «Love you» и «Я так люблю тебя». Эти компактные десерты весом от 600 г до одного килограмма рассчитаны на проведение романтического ужина. Их представили в двух дизайнах на выбор: пастельной и яркой гамме.

Фото: Кондитерская «Сладкое Соленое»

В коллекцию также вошел торт «Сладкое Облако» с декором из сахарной ваты и шоколадный шар «Цветок магнолии» — интерактивный двухкилограммовый десерт. Второй из десертов выполнен из бельгийского молочного шоколада. Его начинку покупатели могут выбрать самостоятельно. В комплекте с шаром идет молоток для разбивания верхней полусферы.

Сладкое облако Фото: Кондитерская «Сладкое Соленое»

Кроме того, в рамках праздничной линейки выпустили муссовый торт «Два сердца», а также набор тарталеток с клубникой, голубикой и шоколадным ганашем. А для любителей сладостей необычной формы создали порционный муссовый десерт «Мишка».

В компании отметили, что в 2026 году среди покупателей вырос спрос на персонализацию, эмоциональную составляющую десертов и интерактивные форматы. Люди стали чаще отдавать предпочтение необычным визуальным решениям, а не символике в виде красных сердец.

