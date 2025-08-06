Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 21:37

В Раде назвали поступаемое на Украину оружие металлоломом

Депутат Рады Федиенко: Запад поставляет на Украину не оружие, а металлолом

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Депутат Верховной рады Александр Федиенко в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция» заявил, что на Украину привозят не оружие, а металлолом. Он подчеркнул, что на ремонтных предприятиях нет современных вооружений.

Из того, что я видел на фронтах, на ремонтных предприятиях, там не было современного оружия. Что происходит: собирают по всему миру какой-то металлолом, — сказал парламентарий.

Федиенко пояснил, что даже после получения такой техники украинским военным приходится тратить до полугода на ее восстановление перед вводом в строй. Он опроверг распространенное мнение, будто Запад поставляет оружие в идеальном состоянии, подчеркнув, что ВСУ вынуждены заниматься постоянным ремонтом устаревших образцов.

Ранее офицер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Криптонец обратил внимание, что украинские военнослужащие стали крайне редко использовать западное стрелковое оружие из-за недостатка боеприпасов. По его наблюдениям, в Сумской области американский автомат встречается лишь у одного солдата в группе.

ВСУ
оружие
СВО
металлолом
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
В Новороссийске объявили тревогу из-за безэкипажных катеров
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.