В Раде назвали поступаемое на Украину оружие металлоломом Депутат Рады Федиенко: Запад поставляет на Украину не оружие, а металлолом

Депутат Верховной рады Александр Федиенко в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция» заявил, что на Украину привозят не оружие, а металлолом. Он подчеркнул, что на ремонтных предприятиях нет современных вооружений.

Из того, что я видел на фронтах, на ремонтных предприятиях, там не было современного оружия. Что происходит: собирают по всему миру какой-то металлолом, — сказал парламентарий.

Федиенко пояснил, что даже после получения такой техники украинским военным приходится тратить до полугода на ее восстановление перед вводом в строй. Он опроверг распространенное мнение, будто Запад поставляет оружие в идеальном состоянии, подчеркнув, что ВСУ вынуждены заниматься постоянным ремонтом устаревших образцов.

Ранее офицер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Криптонец обратил внимание, что украинские военнослужащие стали крайне редко использовать западное стрелковое оружие из-за недостатка боеприпасов. По его наблюдениям, в Сумской области американский автомат встречается лишь у одного солдата в группе.