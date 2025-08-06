ОАЭ приостановили авиасообщение с Суданом на фоне растущих противоречий вокруг конфликта в африканской стране, сообщает телеканал Asharq News. По его данным, власти обеих стран не публиковали официальных заявлений, но решение может быть связано с обострившейся напряженностью между Хартумом и Абу-Даби.

Суданское правительство назвало ОАЭ «агрессивным государством», что Абу-Даби опроверг, подчеркнув свою твердую поддержку прекращения огня и установления мира в Судане, — говорится в материале.

Телеканал отметил, что приостановлены абсолютно все рейсы между Суданом и ОАЭ. Администрация аэропортов Порт-Судана и Дубая вернула обратно пассажиров, которые уже готовились к вылету. Авиакомпания, выполняющая рейсы между городами, разослала своим турагентам сообщение об отмене запланированных рейсов по этому маршруту «на определенное время».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в четверг, 7 августа, проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который приедет в Россию с официальным визитом. Ожидается, что политики обсудят дальнейшее сотрудничество, а также ситуацию на Ближнем Востоке.