Путин встретится с важным восточным гостем после визита Уиткоффа Путин 7 августа проведет переговоры с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин в четверг, 7 августа, проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который приедет в РФ с официальным визитом, сообщили в пресс-службе Кремля. Ожидается, что политики обсудят дальнейшее сотрудничество, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

7 августа состоятся переговоры Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который будет находиться в России с официальным визитом, — сказано в сообщении.

В среду, 6 августа, Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Самолет со спецпредставителем американского президента приземлился в аэропорту Внуково около семи утра, где его встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Спустя час чиновники прогулялись по парку «Зарядье» в центре Москвы.

Между тем в конце июля Путин принял в Кремле Али Лариджани — старшего советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Лариджани довел до российского руководства оценки ситуации на Ближнем Востоке и рассказал о ядерной программе Исламской Республики.