Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 21:22

Экспертам МАГАТЭ покажут места обстрела ЗАЭС украинскими военными

ЗАЭС ЗАЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Утром в четверг, 7 августа, администрация Запорожской атомной электростанции проинформирует экспертов МАГАТЭ о новом артиллерийском обстреле со стороны ВСУ, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. По его словам, им также покажут место происшествия, передает ТАСС.

Эксперты МАГАТЭ завтра будут утром уведомлены об очередном акте. По возможности мы продемонстрируем им место обстрела, — заявил Черничук.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой предупредил, что используемые ВСУ снаряды и дроны для атак на Запорожскую АЭС могут повредить хранилища радиоактивных отходов. Он пояснил, что действия Киева чреваты радиационным заражением территории вокруг ЗАЭС.

Кроме того, 25 июля инспекторы Международного агентства по атомной энергии ознакомились с последствиями атак Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС и ударов по Энергодару. Отмечается, что угроза ядерной безопасности ЗАЭС остается крайне высокой. На станции пояснили, что присутствие МАГАТЭ имеет ключевое значение для фиксации событий.

ЗАЭС
ВСУ
МАГАТЭ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Покиньте чат»: лжеброкеров можно вычислить по трем фразам
ВС России отразили атаку ВСУ по Ростовской области
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался своим коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.