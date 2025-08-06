Экспертам МАГАТЭ покажут места обстрела ЗАЭС украинскими военными

Утром в четверг, 7 августа, администрация Запорожской атомной электростанции проинформирует экспертов МАГАТЭ о новом артиллерийском обстреле со стороны ВСУ, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. По его словам, им также покажут место происшествия, передает ТАСС.

Эксперты МАГАТЭ завтра будут утром уведомлены об очередном акте. По возможности мы продемонстрируем им место обстрела, — заявил Черничук.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой предупредил, что используемые ВСУ снаряды и дроны для атак на Запорожскую АЭС могут повредить хранилища радиоактивных отходов. Он пояснил, что действия Киева чреваты радиационным заражением территории вокруг ЗАЭС.

Кроме того, 25 июля инспекторы Международного агентства по атомной энергии ознакомились с последствиями атак Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС и ударов по Энергодару. Отмечается, что угроза ядерной безопасности ЗАЭС остается крайне высокой. На станции пояснили, что присутствие МАГАТЭ имеет ключевое значение для фиксации событий.