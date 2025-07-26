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Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 18:28

Инспекторы МАГАТЭ осмотрели место атаки ВСУ в российском регионе

Инспекторам МАГАТЭ показали последствия ударов ВСУ по ЗАЭС 25 июля

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Сотрудники Запорожской АЭС показали инспекторам Международного агентства по атомной энергии последствия атак ВСУ 25 июля, сообщили в пресс-службе станции. Отмечается, что угроза ядерной безопасности ЗАЭС остается крайне высокой. На станции пояснили, что присутствие МАГАТЭ имеет ключевое значение для фиксации событий.

Представителям агентства были продемонстрированы: последствия удара по пожарной части ЗАЭС, куда выезжали сотрудники МЧС для ликвидации результатов первой атаки; места ударов в городе Энергодар, в том числе где в результате этих событий погибли мирные жители, — говорится в публикации.

Ранее в МАГАТЭ отметили, что специалисты зафиксировали увеличение количества инцидентов с применением беспилотных летательных аппаратов в районе ЗАЭС. Согласно отчету организации, вокруг Запорожской атомной электростанции рост подобных случаев наблюдается с начала 2025 года.

До этого сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в районе въезда в Энергодар начался лесной пожар после обстрела украинской армии. Возгорание зафиксировано недалеко от ЗАЭС.

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