Инспекторы МАГАТЭ осмотрели место атаки ВСУ в российском регионе

Сотрудники Запорожской АЭС показали инспекторам Международного агентства по атомной энергии последствия атак ВСУ 25 июля, сообщили в пресс-службе станции. Отмечается, что угроза ядерной безопасности ЗАЭС остается крайне высокой. На станции пояснили, что присутствие МАГАТЭ имеет ключевое значение для фиксации событий.

Представителям агентства были продемонстрированы: последствия удара по пожарной части ЗАЭС, куда выезжали сотрудники МЧС для ликвидации результатов первой атаки; места ударов в городе Энергодар, в том числе где в результате этих событий погибли мирные жители, — говорится в публикации.

Ранее в МАГАТЭ отметили, что специалисты зафиксировали увеличение количества инцидентов с применением беспилотных летательных аппаратов в районе ЗАЭС. Согласно отчету организации, вокруг Запорожской атомной электростанции рост подобных случаев наблюдается с начала 2025 года.

До этого сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в районе въезда в Энергодар начался лесной пожар после обстрела украинской армии. Возгорание зафиксировано недалеко от ЗАЭС.