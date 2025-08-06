Маньяк из Простоквашино и педофил с курицей гриль: дикие ЧП за день

В Дагестане поймали психически нездорового педофила, в Таганроге маньяк грабил и раздевал женщин, продюсера Боба Джека могут наказать за педофилию — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Девочку растлевали рядом с курицей гриль

В селе Шушия Новолакского района Дагестана задержали 24-летнего мужчину. Его обвинили в изнасиловании пятилетней соседки. Мужчина мог завлекать к себе ребенка под видом игры. На днях дочь рассказала маме про дядю, который трогает ее под нижним бельем.

Женщина обратилась в полицию, после чего мужчину задержали. Правоохранители изучили содержимое его смартфона и обнаружили кадры с надругательствами. В перспективе эти материалы лягут в доказательную основу уголовного дела.

Некоторые источники утверждают, что подозреваемый растлевал ребенка на своем прежнем рабочем месте — на торговой точке в соседнем селе, где он продавал курицу гриль.

По словам соседей, знакомых с ситуацией, мужчине назначили психиатрическую экспертизу, после чего врачи признали его психически больным. Но местные жители утверждают, что будут добиваться пересмотра этого решения независимой комиссией.

Маньяка поймали в Таганроге

В Таганроге поймали 22-летнего молодого человека, который, предположительно, нападал и грабил женщин. Местные жители прозвали его простоквашинским маньяком. Именно в квартале Простоквашино он совершал преступления.

«Накануне в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Таганрогу поступило сообщение о нападении на местную жительницу и похищении у нее имущества на сумму 22 тысячи рублей. Оперативники задержали подозреваемого, а в ходе дальнейшей работы с ним выяснили, что также он совершил преступление против других двух женщин, 1985 и 1955 года рождения», — рассказали в пресс-службе УМВД.

Мужчина мог сильно избивать женщин и раздевать их. В Instagram (деятельность запрещена в РФ) одна из пользователей выложила скрины со свидетельствами о деятельности маньяка в городе.

«Моей куме выбил два зуба. Перелом кости на лице, сотрясение ужасное, порвал губу, душил. Раздел, вещи вынес, подальше выкинул, их нашли потом полицейские», — говорится в одной из цитат.

Экс-муж Кати Самбуки может заинтересовать следователей

Активистка Анастасия Даниленко в беседе с NEWS.ru заявила, что намерена добиться возбуждения уголовного дела против продюсера Боба Джека, известного по работе с певицей Катей Самбукой. Даниленко заявила, что сейчас ищет девушек, которые в юношестве могли стать жертвами растления со стороны мужчины. Ранее она взяла интервью у 17-летней блогерши Ани HAWKA, которая рассказала о сексуальных отношениях с Бобом Джеком.

«Сейчас важно призвать других его жертв связаться со мной или со Следственным комитетом. Отклики были, есть, еще разбираю», — заявила Даниленко.

Активистка также поделилась, что Боб Джек прислал ей досудебную претензию, требуя удалить видео интервью с Аней HAWKA.

Известно, что Катя Самбука забеременела от Боба Джека, когда ей было 15 лет. Спустя 10 лет отношений девушка сбежала от экс-супруга вместе с ребенком и рассказала, что постоянно подвергалась насилию со стороны продюсера.

