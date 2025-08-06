В Москве нашли тело мужчины с ножевыми ранениями Тело мужчины с множеством ножевых ранений нашли в лесу на юго-востоке Москвы

Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в лесопарковой зоне на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве. Начата доследственная проверка.

6 августа в лесопарковой зоне на юго-востоке Москвы обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. По данному факту Люблинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу ГСУ СК России по Москве организована доследственная проверка, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают криминалисты и следователи, устанавливаются все обстоятельства случившегося. В столичной прокуратуре отметили, что держат установление обстоятельств произошедшего и ход доследственной проверки на контроле.

