Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 16:49

В Москве нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

Тело мужчины с множеством ножевых ранений нашли в лесу на юго-востоке Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в лесопарковой зоне на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве. Начата доследственная проверка.

6 августа в лесопарковой зоне на юго-востоке Москвы обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. По данному факту Люблинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу ГСУ СК России по Москве организована доследственная проверка, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают криминалисты и следователи, устанавливаются все обстоятельства случившегося. В столичной прокуратуре отметили, что держат установление обстоятельств произошедшего и ход доследственной проверки на контроле.

Ранее в Иркутской области завершился судебный процесс по делу об убийстве попутчиков в поезде Новосибирск — Чита, совершенном еще в 1992 году. Как сообщает пресс-служба региональных судов, оба фигуранта получили значительные сроки заключения. Первый подсудимый отправлен в колонию строгого режима на 8,5 года, второй — на 9,5 года.

убийства
тела
трупы
Москва
ножевые ранения
погибшие
происшествия
нападения
ножи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
В Новороссийске объявили тревогу из-за безэкипажных катеров
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.